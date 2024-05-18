Кохана ALEKSEEV на тлі чуток про його роман з відомою блогеркою публічно звернулася до нього

Сьогодні, 18 травня, український співак ALEKSEEV святкує день народження.

Так, у фотоблогу артист показався у Харкові й закликав замість подарунків робити донати на допомогу ЗСУ. Також артист поділився, що свій 31-й рік зустрічає сольним концертом у незламному місті.

ALEKSEEV / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Тим часом з особливим святом Микиту у своїх сторіз привітала і його кохана-росіянка, співачка Уляна Синецька. Зокрема, артистка запоcтила рідкісні романтичні фото з хлопцем і їхнім домашнім улюбленцем. Також виконавиця показала архівні кадри ALEKSEEV з дитинства.

ALEKSEEV і Уляна Синецька / Фото: instagram.com/sinetskayaulyana

"З Днем народження, моя душа", - мило звернулася до іменинника його обраниця.

До речі, нещодавно ширилися чутки про нібито розставання Микити з Уляною, адже його заскочили з відомою блогеркою Дашею Кубік на прогулянці за ручку. Що ж, схоже у зірки все гаразд у стосунках, хоч і публічно він ніде не коментував своє особисте життя.

Нагадаємо, сьогодні, 18 травня, день народження також святкує співачка Камалія. Виконавиця показалася з ексчоловіком Захуром і доньками-близнятами у Португалії й розповіла, як вона святкує 47-річчя.

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