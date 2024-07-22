Кохана Цимбалюка різко відреагувала на хейт в бік їхніх розваг під пісні путініста: "Диванні критики"

Обраниця зірки серіалу "Спіймати Кайдаша", українського актора Тараса Цимбалюка, бізнесвумен Світлана Готочкіна вперше прокоментувала їхній нещодавній скандал.

Як відомо, днями пара у компанії друзів і блогерів порозважалася під пісні росіян і білорусів. Зокрема, серед них юзери помітили композицію путініста Сергія Мазаєва й обурилися такою поведінкою. Тривалий час знаменитості відмовлялися коментувати ситуацію, проте Світлана все ж порушила мовчанку. Обраниця Цимбалюка зізналася, що вона не розуміє такого хейту в їхній бік. І на свій захист додала, що вони чимало зробили для країни.

"Що я можу сказати? Читаю сьогодні коментарі під своїми дописами, Тараса, своїх друзів і трохи ох**ваю від того, скільки у нас злих і тупих людей, для яких найбільше задоволення – об*ср*ти ближнього. Я трохи не розумію, чому в нашій країні так відбувається, якщо людина робить багато добрих справ для людей, суспільства, для нашої країни, то спочатку ти дуже добрий, все гаразд, а потім миттєво, коли ця людина зробила щось не так, як вам хочеться, то ви готові змішати людину з лайном? А всі добрі справи та вчинки просто забуваються", - висловилася Готочкіна.

Світлана Готочкіна / Фото: instagram.com/got.sveta

І наприкінці свого коментаря в Instagram кохана актора звернулася до хейтерів і порадила займатися благодійними справами на користь держави.

"Чому ви насамперед не подумаєте про себе, любі мої? Чого ви досягли у своєму житті? Як ви допомогли зараз суспільству, волонтерам? Чому ви насамперед не дивитеся на себе? На свої вчинки? Я впевнена на 100%, що всі ті, хто пише цей бруд, це диванні критики, які сидять вдома, переглядають новини і думають, кому яку х**ню написати. Люди, так не можна. Почніть із себе", - додала обраниця актора.

Нагадаємо, нещодавно співачка Гайтана також втрапила в скандал. Так, за кордоном зірка виконала свій російськомовний репертуар.

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