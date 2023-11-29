Кохана Дантеса Даша Кацуріна поскаржилася на проблеми зі здоров'ям

Дівчина співака та ведучого Володимира Дантеса - бізнесвумен Даша Кацуріна – відверто зізналась, що захворіла.

Невтішними новинами обраниця виконавця поділилася в Instagram-stories. Даша зізналась, що захворіла та почувається зле. Бізнесвумен неабияк засмучена через хворобу. За словами Кацуріної, всі її плани довелося скасувати.

"Я сьогодні вдома цілий день, хворію, всі зуми (відеорозмови), зустрічі шкереберть. Настрій – нуль. Не люблю хворіти сильно", - зізналась Даша.

Син Даші Кацуріної / Фото: Instagram/Dasha Katsurina

Тим не менш, Кацуріна проведе день з дітьми. Донька Олександра не пішла до школи, залишилася вдома та прикрашала будинок до новорічних свят. Син Іван теж був поруч із мамою.

"Прогулюємо школу, бо мама захворіла", - зазначила Даша.

Донька Даші Кацуріної / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко поскаржилася на проблеми зі здоров'ям. Артистка зізналась, що сталося, та назвала діагноз своєї недуги.

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