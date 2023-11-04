Кохана Дантеса Даша Кацуріна задерла футболку і засвітила оголений бюст

Дівчина співака та ведучого Володимира Дантеса, бізнесвумен Даша Кацуріна розповіла шанувальникам про свої процедури краси.

Днями Даша, яка наразі з дітьми перебуває в Києві, вирушила до салону, де зробила ферментотерапію – чистку обличчя, обгортання тіла та ще декілька процедур. Як зізналася Кацуріна, вона вперше робила таку чистку і залишилася приголомшена результатами:

"Я вперше робила ферментотерапію. Неприємна історія. Ну як. Просто що лежиш десь 30 хвилин, воно все тобі здавлює. Але ефект – я в шоці", - поділилася Кацуріна.

Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Також Даша розмістила селфі з салону краси, де постала у трусах та футболці, яку задерла. Оголений бюст, щоправда, дівчина Дантеса прикрила смайликом. На цьому фото Кацуріна також порекомендувала своїм прихильницям обгортання від стікс.

Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Нагадаємо, що нещодавно Даша Кацуріна і Володимир Дантес переїхали до нового заміського будинку. Днями Кацуріна поділилася з шанувальниками фото їхнього нового помешкання і засвітила дизайн інтер'єру. Бізнесвумен також зазначила, що з Польщі остаточно переїхала до України.

Читайте також: