Кохана Дантеса Даша Кацуріна зізналася, чи не пошкодувала про своє рішення повернутися до України

Бізнесвумен також показала, як минули їхні свята.
Українська бізнесвумен і дівчина шоумена Володимира Дантеса Даша Кацуріна розповіла про те, чи не пошкодувала про свій переїзд з Польщі до України.
Даша разом з дітьми від ексшлюбу з Мішею Кацуріним вже понад два місяці перебувають в Україні. Вони проживають неподалік Києва в двоповерховому будинку з Володимиром Дантесом. За словами Кацуріної, цей рік видався для неї важким. Зокрема, їй складно далося рішення про переїзд. Втім, зараз вона не шкодує про це. А навпаки зазначила, що це зробило її найщасливішою.
"2 місяці і 2 тижні як ми повернулись додому і живемо тільки в Києві. Цього року я прийняла неймовірну кількість важких та важливих рішень. Але саме це, станом на зараз, найприємніше та зробило мене щасливішою", - написала бізнесвумен у фотоблогу.
Також у своєму Instagram Кацуріна замилувала світлинами з родиною. Зокрема, вона показала дітей та їхній побут. Серед світлин можна помітити різдвяні подарунки й також Володимира Дантеса, який ніжно обіймає сина Даші Івана на прогулянці взимку.
Раніше прихильники вже мали змогу насолодитися сімейним контентом. Нещодавно Даша Кацуріна показала романтичне селфі з коханим і розповіла, як вони разом з дітьми проводять час.
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