Кохана Дантеса на атмосферних фото показала, як вони з дітьми прикрасили новорічну ялинку

Обраниця українського співака та ведучого Володимира Дантеса показала, як вони з дітьми прикрасили новорічну ялинку.

Бізнесвумен Даша Кацуріна поділилася, що пообіцяла доньці Саші, що цьогоріч вони до Дня святого Миколая, який в Україні від 2023 року зустрічають 6 грудня, підготуються до свят. Тож, свою обіцянку кохана Дантеса виконала.

Новорічна ялинка Володимира Дантеса / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Зокрема, вони замовили новорічну ялинку, яка майже діставала стелі. Святкове деревце родина прикрасила яскравою гірляндою, а також різноманітними іграшками. Як зазначила Даша Кацуріна, доньці неабияк сподобався і процес підготовки до новорічних свят, і результат. Тож, Саша сфотографувала ялинку зі всіх ракурсів та похизувалася однокласницям.

"Саша сфотографувала кожен елемент декору і надіслала в чат з однокласницями. Вважаю, це успіх", - поділилася Даша Кацуріна.

Новорічна ялинка Володимира Дантеса / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Нагадаємо, раніше новорічну ялинку прикрасила ведуча Лілія Ребрик. Знаменитості в цьому допомагали одразу три доньки. Ведуча вже похизувалася результатом. До слова, родина знаменитості цьогоріч прикрасила ялинку в рожевому стилі.

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