Кохана Дантеса спричинила фурор у Мережі відвертими фото у самих лише колготках та кофтинці

Виконавець відреагував на провокативні знімки обраниці.
Кохана українського співака та ведучого Володимира Дантеса спричинила фурор у Мережі відвертими фото.
Бізнесвумен Даша Кацуріна опублікувала у своєму Instagram доволі провокативні знімки. Зокрема, обраниця виконавця знялася у професійному фотосеті, під час якого позувала в офісному кріслі. Даша постала перед камерою в самих лише колготках та чорній кофтинці. Образ Кацуріна доповнила туфлями, а своє кучеряве волосся вона розпустила.
"Настрій 2025 року", - підписала світлини бізнесвумен.
Володимир Дантес вже відреагував на відверті фото своєї обраниці в Мережі. Виконавець оцінив допис Даші. Артист у коментарях коротко зазначив, що його кохана має сексуальний вигляд.
Також компліменти Даші Кацуріній написали Раміна Есхакзай, Ірина Монатік та інші.
Зазначимо, Володимир Дантес та Даша Кацуріна оголосили про свої стосунки влітку 2022 року. Наразі пара мешкає разом у заміському будинку під Києвом. Закохані також виховують дітей бізнесвумен від колишнього чоловіка.
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