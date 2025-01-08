Кохана Дантеса спричинила фурор у Мережі відвертими фото у самих лише колготках та кофтинці

Кохана українського співака та ведучого Володимира Дантеса спричинила фурор у Мережі відвертими фото.

Бізнесвумен Даша Кацуріна опублікувала у своєму Instagram доволі провокативні знімки. Зокрема, обраниця виконавця знялася у професійному фотосеті, під час якого позувала в офісному кріслі. Даша постала перед камерою в самих лише колготках та чорній кофтинці. Образ Кацуріна доповнила туфлями, а своє кучеряве волосся вона розпустила.

"Настрій 2025 року", - підписала світлини бізнесвумен.

Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Володимир Дантес вже відреагував на відверті фото своєї обраниці в Мережі. Виконавець оцінив допис Даші. Артист у коментарях коротко зазначив, що його кохана має сексуальний вигляд.

Також компліменти Даші Кацуріній написали Раміна Есхакзай, Ірина Монатік та інші.

Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Зазначимо, Володимир Дантес та Даша Кацуріна оголосили про свої стосунки влітку 2022 року. Наразі пара мешкає разом у заміському будинку під Києвом. Закохані також виховують дітей бізнесвумен від колишнього чоловіка.

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