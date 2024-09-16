Кохана Дантеса замилувала кадрами, як удвох вони піднялися на Говерлу: "Дуже пощастило"

Українська бізнесвумен Даша Кацуріна поділилася атмосферними кадрами з відпочинку разом з коханим, співаком Володимиром Дантесом наодинці.

У своєму фотоблогу Даша розповіла про романтичну подорож з обранцем. Бізнесвумен зізналася, що три дні вони провели у Карпатах, насолоджуючись компанією одне одного. Пара навіть показала фотодоказ здійсненого підйому на гору Говерлу. До того ж Кацуріна додала, що вони завітали на Косівський базар і насолоджувалися будиночками Карпат, в одному з яких вони поселилися й розвели багаття з видом на гори.

"Приїхати сюди навіть на 3 дні – завжди ефективно для відновлення. Хайкінг, Косівський базар на світанку, сучасні, але з повагою до гір, зроблені будинки. Нам дуже пощастило, що у нас є Карпати", - написала блогерка.

Володимир Дантес і Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Володимир Дантес і Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Володимир Дантес і Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Своєю чергою Володимир також поділився враженнями від походу у гори й зізнався, що спочатку ідея коханої йому не подобалася, але здолавши Говерлу він відчув справжній захват від такого проведення часу.

"Ми з Дашею випадково піднялись на найвищу гору країни – Говерлу. Даша любить хайкінг. А я ненавиджу ходити. Ми мріяли піти в легкий похід, переночувати в наметі, зварити каву під відкритим небом… У Даші вже все було: наплічник, телескопічні палиці, спальник та посуд. У мене було: бажання доїхати кудись і біля машини розбити табір, не ходити! Коротше, набравши 6 літрів води, з повним набором всього ми рушили на гору. За 3 години ми піднялись. З повними рюкзаками. Ніколи не піднімавшись на жодну гору! Я в шоці! Чому я не робив цього раніше, чому лінувався, Даша мала рацію, це – неймовірно! Всім сильно раджу!", - зізнався артист.

Володимир Дантес і Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Володимир Дантес і Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Володимир Дантес і Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Нагадаємо, нещодавно ексчоловік Даші Кацуріної, ресторатор Міша показав їхнього 3-річного сина з пов'язкою на обличчі й зізнався, чому хлопчику довелося накладати три шви.

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