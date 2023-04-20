Кохана Дмитра Кулеби у день його 42-річчя вперше розсекретила їхній роман

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 19 квітня відсвяткував день народження.

Голові МЗС України виповнилося 42 роки. З цієї нагоди роман з міністром вирішила розсекретити відома піарниця, співзасновниця видавництва "Книголав" Світлана Павелецька.

Світлана Павелецька / Фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana

На сторінці в Instagram Світлана розмістила фото, на якому зображені її ноги та ноги Кулеби. Під світлиною обраниця міністра залишила зворушливі вітальні слова:

"Ти людина, яка змінила моє життя, змінила мене та довела, що таке щастя можливе не лише в книжках. Я бажаю тобі завжди вірити в себе, принаймні на половину так сильно, як я в тебе. Я знаю, що ти неймовірний, не уявляю як ти все витримуєш, але впевнена - ти зможеш все, вже зміг, і головне, ти будеш щасливим, це головне завдання я давно прийняла до виконання. Кохаю шалено", - написала Павелецька.

Як пише Telegram-канал "Культурна Прачечна", про роман Дмитра Кулеби та Світлани Павелецької стало відомо у грудні 2021 року. Тоді в ЗМІ з'явилися спільні кадри закоханих. Втім протягом двох років вони не афішували стосунки. На той момент Кулеба ще був офіційно одружений з депутаткою Київради Євгенією Кулебою, від якої має двох дітей. У квітні 2022 року Дмитро та Євгенія Кулеба офіційно розлучилися.

Світлана Павелецька / Фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana

Світлана Павелецька має сина від попередніх стосунків / Фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana

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