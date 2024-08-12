Кохана Дмитра Кулеби заговорила про заміжжя і які стосунки склалися в політика з її сином

Кохана міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби заговорила про шлюб, а також зізналась, які стосунки склалися в її сина від ексчоловіка з політиком.

Про особисте піарниця Світлана Павелецька розповіла у своєму Instagram. Зокрема, в неї поцікавилися, чи змінює щось штамп в паспорті. Кохана Кулеби, яка вже була заміжньою, відверто розповіла, що шлюб ні на що не впливає. Проте, їй хочеться вийти заміж.

"Я, як людина, яка розлучена, знаю, що це нічого не вирішує. Але іноді просто хочеться", - зізналась кохана Кулеби.

Допис Світлани Павелецької / Фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana

Також Світлана Павелецька розповіла, які стосунки склалися в політика з її сином від ексчоловіка. Як говорить піарниця, вони й раніше були знайомими і чудово ладнають між собою.

"Нормально, вони ж вже були знайомі. Спокійно. У них гарні, приятельські стосунки. Він дуже поважає Дмитра", - говорить Павелецька.

Світлана Павелецька з сином / Фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana

Нагадаємо, раніше кохана Дмитра Кулеби відверто заговорила про кризи в їхніх стосунках. Світлана Павелецька зізналась, що іноді непорозуміння між ними виникають, однак вони вміють їх вирішувати.

Читайте також: