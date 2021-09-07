Кохана Джанлуки Ваккі показала відео, як власноруч набила йому нове тату

Кохана Джанлуки Ваккі показала відео, як власноруч набила йому нове тату

Шерон Фонсека зробила романтичне зображення на грудях обранця.

Італійський бізнесмен Джанлука Ваккі та його молода кохана Шерон Фонсека вирішили увіковічнити їхнє кохання.

Так, 26-річна модель власноруч набила обранцю нове тату. Шерон намалювала на грудях зірки Instagram червоне серце. Відео процесу вона показала у своєму фотоблогу.

"Татуювання мого кохання... Моє серце буде завжди з тобою!" – прокоментувала подію Шерон.

Зі свого боку, бізнесмен також залишив ніжне повідомлення мамі його донечки: "Моє серце буде твоїм назавжди".

У коментарях замилувані фоловери зазначили, що вчинок пари дуже зворушливий.

Це так мило!

Вау! Браво

Так зворушливо! Вічного кохання вам

Нагадаємо, раніше Джанлука Ваккі жваво покрутив стегнами в напівспущених коралових плавках. Чоловік влаштував запальні танці.

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