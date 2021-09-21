Кохана Ілона Маска заявила, що їхній син не називає її мамою

Звуть хлопчика X Æ A-12.

Кохана відомого мільярдера Ілона Маска, канадська співачка Grimes поділилась цікавими подробицями щодо виховання їхнього спільного сина.

Зіркове подружжя не надто афішує своє особисте життя. Та співачка вирішила розповісти деякі подробиці. Артистка говорить, як їхній син, якого звуть X Æ A-12 (Ікс Еш Ей Твелв), не називає її мамою.

Дружина Ілона Маска з сином / instagram.com/grimes

"Я думаю, що народження дитини було для мене великим відродженням, як у художньому плані. Бути мамою дивно. Чомусь я не ототожнюю себе з цим словом. Що ще дійсно дивно: X називає мене "Клер" (справжнє ім'я співачки. - ред.), але не говорить "мама". Що не так... Можливо, він відчуває мою відразу до цього слова", - зізналась знаменитість.

Зазначимо, у травні минулого року Ілон Маска і Grimes стали батьками - у пари народився син. Вони назвали його X Æ A-12.

Нагадаємо, нещодавно переможець "Голосу країни" Сасанчин та його вагітна наречена розсекретили стать малюка. Невдовзі у пари народиться первісток.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання