Кохана Кулеби вперше зізналася, як закрутила роман з політиком і чи дійсно він купив їй квартиру

Колишній очільник МЗС Дмитро Кулеба з коханою, бізнесвумен Світланою Павелецькою поділилися подробицями про їхнє особисте життя.

Зокрема, політик з коханою розповів про те, як вони познайомилися. За словами Світлани, це відбулося ще 2003 року, коли вони обидва були студентами одного вишу у Києві. Піарниця пригадує, як розмова зав'язалася після участі у своєрідному гуртку для студентів з міжнародних відносин.

"Ми познайомилися 2003 року. Дмитро був на останньому курсі Інституту, а я не на останньому. У нас була команда для студентів-міжнародників. Ми грали щось на кшталт дебатів й імітували судовий процес. І Дмитро був нашим тренером і дотренувався 20 років потому. Тоді ми були не готові до такого великого щастя", - розповіли закохані в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

Після цього доля роз'єднала пару на роки. Зрештою, Світлана знову згадала за Дмитра, коли їй знадобилися робочі поради з приводу її нового проєкту. Через деякий час ситуація повторилася. Щоправда, того разу навпаки допомога бізнесвумен вже знадобилася політику.

Дмитро Кулеба з коханою Світланою Павелецькою / Фото: instagram.com/elinecka_julia

"Потім наші шляхи розійшлися й ми нічого один про одного не чули, не спілкувалися аж до 2014 року. І Свєта робила канал для іноземної аудиторії як один з методів протидії російській пропаганді. Вона з командою тоді зверталися до МЗС і спілкувалася з Дмитром, як із послом з особливих доручень. Мій (Світлани – прим. ред.) шеф сказав треба з ним поспілкуватися. А я кажу, що знаю його. Ми зустрілися, поспілкувалися по роботі й усе. Минуло кілька років і все змінилося. Дмитро написав книжку, шукав видавництво. І звернувся до Світлани. Ми зустрілися, спочатку це було про книжку, а потім – про кохання", - зізналася пара.

І саме з того моменту закохані почали будувати стосунки. У той період Павелецька розлучилася з колишнім чоловіком, від якого народила сина Олександра. З 2021 року пара з'їхалася й нині облаштовує побут спільно у квартирі піарниці. До того ж Кулеба спростував чутки про купівлю для коханої квартири. Політик пояснив, що насправді теж має власне майно, але у його оселі зараз живе 18-річний син.

Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька

"Світлана була розлучена. Як починаються стосунки у двох дорослих людей – так відбулося й у нас. Ми почали разом жити у 2021 році. Я живу у квартирі Світлани й плачу комуналку. У моїй квартирі зараз живе мій син, якому 18 років. Мені пощастило піти "у прийми" до прекрасної жінки. І мій внесок у життя – комуналка. Були плітки, що я купив Світлані квартиру, як подарунок, але, на жаль чи на щастя, ні", - пояснив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, нещодавно Світлана Павелецька висловилася про весілля з Дмитром Кулебою та стосунки коханого з її дитиною від попереднього шлюбу.

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