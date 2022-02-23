Кохана NIKITA LOMAKIN на відео помірялася фігурами з подружкою

Дівчата позували, демонструючи форми з різних ракурсів.
Кохана українського співака NIKITA LOMAKIN, танцівниця Світлана Сакаль поділилася ефектним відео, яке записала разом із подружкою.
Так, на сторінці в TikTok учасниця балетів Наді Дорофєєвої та Дана Балана розмістила ролик, на якому дівчата позували у рожевих мінісукнях. Вони помірялася фігурами з різних ракурсів.
@sakalyova
Barbies♬ original sound - Chop Daily
"Барбі", – прокоментувала відео Сакаль.
Ймовірно, ролик коліжанки записали у перерві між зніманнями або під час гастролей.
На реакцію фоловерів не довелося довго чекати. У коментарях юзери зробили дівчатам компліменти: "Лялечки", "Які ви прекрасні, я не можу", "Захоплююся тобою! Твоя жіноча енергія!".
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