Кохана Синельникова розчулила дописом про їхнє весілля: "Навесні я стала сиротою, влітку – дружиною"

Дружина українського телеведучого "Орла і Решки" Євгена Синельникова, продюсерка у компанії BADOEVTEAM Наталія Кліпа зворушила дописом про весілля з обранцем.
12 серпня закохані побралися у Бучі. На сторінці в Instagram Кліпа поділилася публікацією, де порівняла свої останні пів року.
Як зазначила Наталія, навесні вона втратила маму.
"Цей рік для України почався як чорно-біле кіно. Цього року, взимку, я стала нареченою. Цього року, навесні, я стала сиротою - я втратила маму. Цього року, влітку, я стала найщасливішою жінкою - я стала коханою дружиною", – написала вона.
Також новоспечена дружина поділилася чорно-білими світлинами зі свята.
Звернулася Наталія і до свого коханого.
"Ти для мене мій всесвіт. Ми чекаємо на осінь, зиму… Якими вони будуть, ми не знаємо. Але ми віримо в кохання, віримо в силу нашої нації. І ми знаємо, що будемо скоро плакати від сліз щастя - від нашої перемоги", – додала вона.
Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про знаменитостей, які одружилися під час війни. Війна не стала перешкодою і для весілля.
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