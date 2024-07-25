Кохана Тараса Цимбалюка ніжно привітала його з річницею стосунків і втрапила у конфуз

Кохана українського актора Тараса Цимбалюка – бізнесвумен та рестораторка Світлана Готочкіна – ніжно привітала його з річницею стосунків.

У своєму Instagram обраниця артиста опублікувала їхні спільні ніжні кадри. Як зазначила Готочкіна, 25 липня виповнилося рівно два роки, як вони почали зустрічатися. Кохана Цимбалюка привітала його з річницею та адресувала йому теплі слова.

"Нам сьогодні (25 липня – прим. ред.) два роки! Кохаю тебе і завжди буду поруч!" – звернулася Готочкіна до Цимбалюка.

Тарас Цимбалюк з дівчиною / Фото: instagram.com/got.sveta

Однак, бізнесвумен неочікувано втрапила в конфуз, на що звернув увагу сам артист. Виявилося, що річницю стосунків пара святкуватиме лише через місяць, а саме 25 серпня. Тим не менш, Тарас Цимбалюк підтримав кохану та зазначив, що не потрібна особлива дата, аби зробити приємно одне одному.

"Кохана, то буде через місяць…Але це зовсім не зобов'язує нас обходити щасливі миті щоденно", - зазначив актор.

Тарас Цимбалюк з дівчиною / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Світлана Готочкіна теж майстерно викрутилася із ситуації. Рестораторка зазначила, що вони святкуватимуть річницю стосунків і в липні, і в серпні.

"Значить так, я переплутала місяці і була впевнена, що сьогодні (25 липня – прим. ред.) у нас річниця, виявилося - ні! Але, оскільки допис вже був готовий і подарунки теж, значить бути святу два рази", - оригінально викрутилася Готочкіна.

Тарас Цимбалюк з дівчиною / Фото: instagram.com/got.sveta

Нагадаємо, тим часом грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія днями святкував другу річницю шлюбу з дружиною Лізою Чічуа. Знаменитість з нагоди свята показав раніше небачені фото з їхнього весілля та вінчання.

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