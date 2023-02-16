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Кохана Тараса Цимбалюка замилувала відео, де актор носить її на руках та насмішила їхніми кумедними фото

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
349
Час на прочитання
1 хв
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Кохана Тараса Цимбалюка замилувала відео, де актор носить її на руках та насмішила їхніми кумедними фото

Тарас Цимбалюк з коханою / Фото: instagram.com/got.sveta

Кадри були зроблені під час спільної фотосесії пари.

Обраниця зірки серіалу "Спіймати Кайдаша" Тараса Цимбалюка, бізнесвумен Світлана Готочкіна поділилася дуже милими кадрами з актором.

На сторінці в Instagram Готочкіна розмісила романтичне відео та кадри з повсякденного життя, на яких зображена разом з Цимбалюком.

На відео, яке було зняте під час спільної фотосесії закоханих, Тарас носить свою обраницю на руках, також вони ніжно обіймаються і цілуються.

Для перегляду фото і відео гортайте ліворуч

Своєю чергою, шанувальники пари зазначили, що вони мають дуже гармонійний вигляд разом: "Найгарніша пара", "ви так схожі, багато кохання вам!", "максимально гармонійна пара", "ви найкращі! Світланко, дуже тішуся за тебе".

Нагадаємо, раніше Тарас Цимбалюк пригадав перше побачення зі Світланою, а також розповів, як вдібулося їхнє знайомство. Окрім того, актор прокоментував те, що, виявляється, його нова обраниця була учасницею четвертого сезону шоу "Холостяк", втім покинула реаліті після першої вечірки.

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Дата публікації
Перегляди
349
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