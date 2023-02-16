Кохана Тараса Цимбалюка замилувала відео, де актор носить її на руках та насмішила їхніми кумедними фото

Кадри були зроблені під час спільної фотосесії пари.
Обраниця зірки серіалу "Спіймати Кайдаша" Тараса Цимбалюка, бізнесвумен Світлана Готочкіна поділилася дуже милими кадрами з актором.
На сторінці в Instagram Готочкіна розмісила романтичне відео та кадри з повсякденного життя, на яких зображена разом з Цимбалюком.
На відео, яке було зняте під час спільної фотосесії закоханих, Тарас носить свою обраницю на руках, також вони ніжно обіймаються і цілуються.
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Своєю чергою, шанувальники пари зазначили, що вони мають дуже гармонійний вигляд разом: "Найгарніша пара", "ви так схожі, багато кохання вам!", "максимально гармонійна пара", "ви найкращі! Світланко, дуже тішуся за тебе".
Нагадаємо, раніше Тарас Цимбалюк пригадав перше побачення зі Світланою, а також розповів, як вдібулося їхнє знайомство. Окрім того, актор прокоментував те, що, виявляється, його нова обраниця була учасницею четвертого сезону шоу "Холостяк", втім покинула реаліті після першої вечірки.
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