Кохана-українка Тіматі топлес позувала на ліжку та засвітила пишний бюст

Кохана-українка Тіматі топлес позувала на ліжку та засвітила пишний бюст

Дівчина опублікувала відверту світлину.

Українка та модель Саша Доні, яка нещодавно похизувалася відвертим образом, знову вирішила поділитися гарячим контентом.

Так, в Instagram-stories 19-річна красуня показала шанувальникам відверту світлину. На знімку модель зображена топлес у самих лише шортиках. Засмагла Саша продемонструвала неабияк апетитні форми. Свої пишні груди дівчина прикрила коліном та рукою.

Кохана-українка Тіматі / instagram.com/sashadony

Красуня грайливо позувала на камеру, сидячи на великому ліжку. Довге біляве волосся Саша розпустила. До речі, своє обличчя модель вирішила не показувати, на відміну від стрункої фігури. Вона приховала його телефоном, коли робила знімок.

Зазначимо, днями стало відомо, що Саша Доні зустрічається з російським репером Тіматі. Роман закоханих розсекретили фанати, які вирахували парочку по фото з відпочинку в Греції.

Нагадаємо, нещодавно зірка фільму "Пульс" Наталія Бабенко звела з розуму своїми повністю оголеними фото. На знімках акторка прикрила пікантні місця білосніжним тюлем.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання