Кохана-українка Тіматі у боді в сіточку засвітила пишний бюст

Дівчина похизувалася відвертим образом.
Українка та модель Саша Доні, яка зустрічається з російським репером Тіматі, спричинила фурор в Мережі своєю світлиною.
На сторінці в Instagram Саша розмістила провокаційний кадр, на якому постала в чорному боді в сіточку з пікантними вирізами, виставляючи на показ свою фігуру. Дівчина стоїть перед дзеркалом та демонструє свій пружний прес та пишний бюст, який вона приховала чорним топом.
"Сьогодні загуглила, що таке AliExpress, і, виявляється, він на 32 місці в списку найвідвідуваніших сайтів світу", - вирішила пожартувати під дописом модель.
Однак, почуття гумору обраниці репера юзери однозначно не оцінили. Та й вбрання зірки сподобалось далеко не всім. До слова, у коментарях її захейтили:
- Ти хоча б сама зрозуміла, що написала?
- Я вважаю, не потрібно було так писати, мені здається ви самі себе принизили.
- Ти або хрестик з шиї зніми, або труси одягни!
- А тепер загугли, що таке "мозок".
Нагадаємо, нещодавно Надія Матвєєва у синьому бікіні захопила новими пляжними фото. Свій лук знаменитість доповнила білою накидкою, капелюхом та сонцезахисними окулярами.