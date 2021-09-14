Кохана-українка Тіматі у боді в сіточку засвітила пишний бюст

Дівчина похизувалася відвертим образом.

Українка та модель Саша Доні, яка зустрічається з російським репером Тіматі, спричинила фурор в Мережі своєю світлиною.

На сторінці в Instagram Саша розмістила провокаційний кадр, на якому постала в чорному боді в сіточку з пікантними вирізами, виставляючи на показ свою фігуру. Дівчина стоїть перед дзеркалом та демонструє свій пружний прес та пишний бюст, який вона приховала чорним топом.

Саша Доні в боді / instagram.com/sashadony

"Сьогодні загуглила, що таке AliExpress, і, виявляється, він на 32 місці в списку найвідвідуваніших сайтів світу", - вирішила пожартувати під дописом модель.

Однак, почуття гумору обраниці репера юзери однозначно не оцінили. Та й вбрання зірки сподобалось далеко не всім. До слова, у коментарях її захейтили:

Ти хоча б сама зрозуміла, що написала?

Я вважаю, не потрібно було так писати, мені здається ви самі себе принизили.

Ти або хрестик з шиї зніми, або труси одягни!

А тепер загугли, що таке "мозок".

Нагадаємо, нещодавно Надія Матвєєва у синьому бікіні захопила новими пляжними фото. Свій лук знаменитість доповнила білою накидкою, капелюхом та сонцезахисними окулярами.

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