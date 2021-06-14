Кохана Ван Дамма у бікіні посвітила сідничками на одеському пляжі

Альона Каверіна насолоджується відпочинком в Україні.

Кохана голлівудського актора Жан-Клода Ван Дамма, Альона Каверіна приїхала на відпочинок до рідної України.

Дівчина гайнула до Одеси та показала з відпустки перші гарячі кадри. На світлинах, якими обраниця режисера поділилася на своїй сторінці в Instagram, Каверіна постала у барвистому топі та рожевих стрингах. Вона похизувалася стрункою фігурою та пласким животиком.

instagram.com/alenak705

Також Альона посвітила пружними сідничками на тлі моря.

instagram.com/alenak705

У дописі красуня залишила лише смайлики у вигляді сердечок. Фани не змогли пройти повз гарячого контенту та потішили дівчину приємними коментарями.

Красуня

Вау! Вогонь

Горіх

Нагадаємо, не так давно кохана Жан-Клода Ван Дамма у купальнику випнула сідниці та посвітила ніжками. Альона Каверіна разом з актором відпочивала на Карибах.

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