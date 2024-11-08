Кохана Володимира Дантеса зачарувала кадрами з їхніми поцілунками на тлі Карпат

Закохані насолодилися гірським пейзажем.
Український співак та ведучий Володимир Дантес показався у відпустці з обраницею, бізнесвумен Дашею Кацуріною.
Так, у фотоблогу Даша опублікувала милий ролик, де вона позує з шоуменом. Закохані зручно вмостилися на терасі на тлі Карпат і потішили фанів романтичним контентом. Зокрема, на кадрах пара споглядає на краєвиди довкола, спілкується, а потім дивиться одне на одного та цілується.
Даша підписала кадри назвою нової пісні Володимира Дантеса, якою й доповнила ролик: "Руда вода". До того ж у рядках оспівується затишок почуттів.
У коментарях прихильники засипали обранців багатьма теплими словами, зазначивши, що вони гармонійно доповнюють одне одного.
- Неймовірно прекрасна пара, яку Бог створив саме одне для одного
- Цим відео можна грітись взимку
- Дуже гарна і гармонійна пара. Ви наче підживлюєте один одного
- Які гарні та душевні
Нагадаємо, нещодавно ведучий Володимир Остапчук замилував осінньою фотосесією з 23-річною дружиною Катериною на останніх місяцях вагітності. Пара вже наприкінці цього року стане батьками.
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