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Кохана Володимира Дантеса зачарувала кадрами з їхніми поцілунками на тлі Карпат

Кохана Володимира Дантеса зачарувала кадрами з їхніми поцілунками на тлі Карпат

Володимир Дантес і Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Закохані насолодилися гірським пейзажем.

Український співак та ведучий Володимир Дантес показався у відпустці з обраницею, бізнесвумен Дашею Кацуріною.

Так, у фотоблогу Даша опублікувала милий ролик, де вона позує з шоуменом. Закохані зручно вмостилися на терасі на тлі Карпат і потішили фанів романтичним контентом. Зокрема, на кадрах пара споглядає на краєвиди довкола, спілкується, а потім дивиться одне на одного та цілується.

Даша підписала кадри назвою нової пісні Володимира Дантеса, якою й доповнила ролик: "Руда вода". До того ж у рядках оспівується затишок почуттів.

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У коментарях прихильники засипали обранців багатьма теплими словами, зазначивши, що вони гармонійно доповнюють одне одного.

  • Неймовірно прекрасна пара, яку Бог створив саме одне для одного
  • Цим відео можна грітись взимку
  • Дуже гарна і гармонійна пара. Ви наче підживлюєте один одного
  • Які гарні та душевні

Нагадаємо, нещодавно ведучий Володимир Остапчук замилував осінньою фотосесією з 23-річною дружиною Катериною на останніх місяцях вагітності. Пара вже наприкінці цього року стане батьками.

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