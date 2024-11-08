Кохана Володимира Дантеса зачарувала кадрами з їхніми поцілунками на тлі Карпат

Український співак та ведучий Володимир Дантес показався у відпустці з обраницею, бізнесвумен Дашею Кацуріною.

Так, у фотоблогу Даша опублікувала милий ролик, де вона позує з шоуменом. Закохані зручно вмостилися на терасі на тлі Карпат і потішили фанів романтичним контентом. Зокрема, на кадрах пара споглядає на краєвиди довкола, спілкується, а потім дивиться одне на одного та цілується.

Даша підписала кадри назвою нової пісні Володимира Дантеса, якою й доповнила ролик: "Руда вода". До того ж у рядках оспівується затишок почуттів.

Володимир Дантес потішив романтикою з коханою в Карпатах

У коментарях прихильники засипали обранців багатьма теплими словами, зазначивши, що вони гармонійно доповнюють одне одного.

Неймовірно прекрасна пара, яку Бог створив саме одне для одного

Цим відео можна грітись взимку

Дуже гарна і гармонійна пара. Ви наче підживлюєте один одного

Які гарні та душевні

Нагадаємо, нещодавно ведучий Володимир Остапчук замилував осінньою фотосесією з 23-річною дружиною Катериною на останніх місяцях вагітності. Пара вже наприкінці цього року стане батьками.

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