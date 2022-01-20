Кохана Юрія Ткача у купальнику посвітила пишним бюстом на спокусливому відео

Ролик Віка записала у Домінікані.

Дружина актора студії "Квартал 95" Юрія Ткача показала спокусливе відео, яке зняла під час відпустки у Домінікані.

У ролику, яким Вікторія поділилася у своєму Instagram, вона ефектно закидає мокре волосся, заплетене у кіски, з води. Кохана шоумена постала у чорному суцільному купальнику та засвітила пишний бюст.

"Від першого дня хотіла зустріти світанок... І ось останнього дня таки дійшла до нього..." – написала Віка.

Юзери оцінили відео дружини зірки у коментарях:

Німфа

Вау, кайфова

Красуня!

Дуже круто

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