"Коханець" Олі Полякової показав їхнє пікантне фото в ліжку і заявив, що між ними таки був роман

Ведучий та ексучасник шоу "МастерШеф" Владислав Міцкевич знову заговорив про роман зі співачкою Олею Поляковою і заявив, що вони таки були разом.

У своєму Tik Tok Міцкевич опублікував відео, де розповів, що тривалий час перебував у стосунках з артисткою. Він також стверджує, що пів року вони жили разом. Ведучий зізнався, що був неабияк закоханим в артистку та сподівався, що зможе з нею побудувати сім'ю.

Влад Міцкевич, Оля Полякова

"Дійсно, ми з Олею прожили пів року, у стосунках ми були більше. Я її дуже сильно кохав. Я був в рожевих окулярах, я дійсно був закоханим, але мене дістало бути в амплуа коханця, якого весь час десь никають. Чого я на це повівся? Бо я був закоханим, мені здавалось, що ми хочемо зробити якусь сім'ю, щось таке цінне. Я намагався контактувати з її колом, щоб все було добре, намагався бути її другом, партнером, чоловіком", - заявив Міцкевич.

Ведучий розповів, що злив інформацію про роман із Поляковою через те, що був на неї ображеним. Коли вони розходилися, вона нібито переночувала в їхній квартирі з іншим чоловіком. Тож, ображений Міцкевич на тлі стресу почав публічно розповідати про стосунки з артисткою.

"Коханець" Олі Полякової знову заговорив про їхній роман і заявив, що вони жили разом пів року

"Ми того вечора з Олею вирішили не спілкуватися, не бачитися, розходилися. Вона попросила один день переночувати у нас вдома. Я кажу: "Нема питань, я поїду з дому, мене там не буде". Я дізнаюся, що коли вона там ночувала, вона там ночувала з якимсь ще чоловіком. Вона була там з другом. Мене це обурило. Я приїхав на емоціях, їх там вже не було", - заявив ведучий.

Владислав Міцкевич також розповів, що спочатку спростовував свої слова про роман із Поляковою, адже це нібито була ідея її продюсера Володимира Ясинського. Таким чином виконавиця нібито б не мала зазнати репутаційних втрат.

"На тлі цього всього в мене стався стрес, і я ось це зробив (заявив про роман з Поляковою – прим. ред.). Жодного шантажиста, наркомана, алкоголіка не було. Це тупе рішення Михайла Ясинського, який нічого не може краще вигадати, аніж ось таке", - додав Міцкевич.

Оля Полякова та Влад Міцкевич / Фото: instagram.com/mitskevychvlad

Нагадаємо, наприкінці березня Владислав Міцкевич вночі зробив заяву, що був коханцем Олі Полякової. Він розповів, як вони жили разом в окремій квартирі, а також показав їхні фото з пікантними поцілунками. Утім, вже на ранок ведучий все спростував, мовляв, змішав алкоголь із антидепресантами, та таким чином помстився артистці через фінансові непорозуміння. Оля Полякова раніше теж спростовувала заяви Міцкевича.

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