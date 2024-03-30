"Коханець" Олі Полякової спростував їхній роман і публічно вибачився перед зіркою: "Наговорив брехні"

Відомий TikTok блогер та ексучасник шоу "Мастер Шеф" Владислав Міцкевич спростував їхній роман зі співачкою Олею Поляковою, про який він нещодавно заявив.

Так, за словами блогера, він не мав жодних романтичних стосунків зі співачкою і днями наговорив дурниць, які вигадав під впливом надмірної кількості міцного алкоголю. У своєму фотоблогу Міцкевич пояснив, що у той момент хотів просто "насолити" Олі за їхній давній конфлікт через гроші й опублікував нібито спільні пікантні фото.

"Я просто в шоці. Відверто вибачаюся. Одразу скажу, що вже тривалий час приймаю антидепресанти. Я вчора вирішив трішечки поєднати їх з алкоголем, двома пляшечками віскі. У мене зірвало дах. Наговорив просто к*нч*н*го наклепу та брехні. Чому? Тому що ми з Олею тривалий час співпрацювали і у нас був конфлікт, жорсткий, на фінансовій основі, в якому ми не знайшли спільної мови. Розсварилися. І я вирішив просто наверзти жахливої нісенітниці", - зізнався блогер.

Оля Полякова та Влад Міцкевич / Фото: instagram.com/mitskevychvlad

Окрім того, Владислав Міцкевич публічно вибачився за поширення брехні перед Олею Поляковою та її родиною. І наголосив, що в нетверезому стані навіть не розумів серйозності наслідків. Наразі зірка Мережі не знає, як йому бути надалі, й навіть готовий попрощатися зі своїм Instagram-акаунтом.

"Я вибачаюсь, не поширюйте всю цю хр*нь. Хочу вибачитися в першу чергу перед Олею та перед всією її родиною. А також перед своєю дівчиною, сподіваюсь, що не колишньою. Я просто не розумію, що я цим хотів добитися: чи хайпанути, чи посваритися й зробити проблеми для Олі, не розумію. Тому вибачаюсь, я видаляю Instagram", - додав Міцкевич.

Зазначимо, Оля Полякова офіційно перебуває у шлюбі з бізнесменом Вадимом Буряковським понад 19 років. Подружжя спільно виховує двох дітей – 12-річну Алісу та 19-річну Марію. Сама артистка скандальну ситуацію поки не коментує.

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