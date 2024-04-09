"Коханець" Полякової пригадав серйозну розмову з її чоловіком після заяв про їхній роман і зливу інтимних фото

Ексучасник шоу "МастерШеф" Владислав Міцкевич пригадав розмову з чоловіком співачки Олі Полякової після того, як він заявив, що між ними був роман, та злив їхні інтимні фото.

Ведучий в інтерв'ю Богдану Беспалову зізнався, що був добре знайомий з родиною виконавиці, зокрема й з чоловіком. За словами Міцкевича, спілкувалися вони неабияк близько. Ведучий навіть переконаний, що між ними з Олею була симпатія.

"Я зі всіма знайомий, з чоловіком теж. Він нормальний чоловік. З Машею знайомий, з Алісою. Ми нормально спілкуємося. Спілкувалися ми дуже-дуже близько. Я впевнений, що між нами була велика симпатія", - прокоментував Міцкевич.

Оля Полякова та Влад Міцкевич

Після того, як ведучий заявив, що між ними з Олею Поляковою був роман, співачка чи не одразу ж зв'язалася з ним. Окрім того, Міцкевич писав чоловіку артистки Вадиму, з яким мав серйозну розмову. Владислав перепросив за свій вчинок та пообіцяв Буряковському, що більше не чіпатиме його сім'ю.

"Звісно, ми спілкувалися, обговорювали всю цю ситуацію. Звісно, я попросив вибачення, написав Вадіку, що вибач, така ситуація склалася, більше ніколи не чіпатиму твою родину і все інше", - поділився ведучий.

Нині ж зі співачкою Міцкевич не спілкується. Ба більше, Полякова його всюди заблокувала. Сам ведучий переконаний, що з цього скандалу вони б могли винести щось корисне та зробити якийсь цікавий спільний продукт.

Оля Полякова та Влад Міцкевич

"Вона мене заблокувала, якщо не помиляюся, всюди. Ми маємо розуміти, що кожній людині треба час: вибачати чи не вибачати. Мені здається, що вибачити можна все. Тримати образу на це я не бачу сенсу. Як на мене, було б розумніше зараз комунікувати зі мною і зробити на цьому якийсь продукт, щоб було б цікаво", - висловився Міцкевич.

Як говорить ведучий, він би міг далі співпрацювати з Поляковою, а також зустрітися з її чоловіком та пояснити все. Утім, Владислав переконаний, що цього не станеться через продюсера Полякової – Михайла Ясинського, який буде проти. За словами Міцкевича, між ними були особиста неприязнь. Ба більше, ведучий заявив, що частково вирішив хайпувати на вигаданому романі зі співачкою, адже його розізлив Ясинський, з яким у нього виникали фінансові непорозуміння щодо спільної роботи з Олею.

Оля Полякова та Влад Міцкевич / Фото: instagram.com/mitskevychvlad

"Я можу підійти до Вадіка і сказати, що цього не було, припини, спокійно, видихнули, працюємо далі. Але там сидить Михайло Ясинський, який все розписує. Він людина максимально складна, я розізлився, якщо чесно, саме через нього", - додав ведучий.

Нагадаємо, нещодавно Владислав Міцкевич зробив заяву про те, що тривалий час був "коханцем" Олі Полякової. Він заявив, що вони з Поляковою рік жили в окремій квартирі, та показав фото з їхніми поцілунками. Згодом ведучий все видалив та спростував свої слова, мовляв, напився, розізлився на виконавицю через фінансові непорозуміння та вирішив хайпонути. Раніше Оля Полякова теж відреагувала на "злив" Міцкевича та прокоментувала його скандальні заяви.

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