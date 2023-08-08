Коханий Сандри Буллок помер після трьох років боротьби з тяжкою хворобою

Голлівудська акторка Санда Буллок втратила коханого, фотографа Браяна Рендалла, який помер через тяжку хворобу.

Про це виданню ABC News підтвердив представник артистки. Браян три роки боровся з тяжкою хворобою, однак тримав це в таємниці. Лише найближчі рідні знали про його недуг. Життя Рендалла забрав бічний аміотрофічний склероз (БАС). Ця хвороба впливає на нейрони головного мозку, що відповідають за рухові функції, що в результаті може призвести до порушень роботи м'язів та кісток.

"Браян тримав у таємниці, що бореться з БАС, і ті з нас, хто піклувався про нього, зробили все можливе, щоб виконати його прохання. Ми безмежно вдячні лікарям, які разом з нами долали цю хворобу, і неймовірним медсестрам, які стали нашими сусідами по кімнаті, часто жертвуючи своїми родинами, щоб бути з нами", - йдеться у заяві рідних фотографа.

Сандра Буллок та Браян Рендалл / Фото: Getty Images

Зазначимо, Сандра Буллок та Браян Рендалл познайомилися 2015 року, коли він фотографував день народження сина акторки Луї. Між ними одразу спалахнула іскра, і пара почала зустрічатися. Закохані тримали в секреті подробиці особистого життя, однак 2021 року акторка заявила, що "знайшла кохання всього її життя". Спільних дітей у пари немає. Однак вони виховували разом названих дітей Буллок - сина Луї та доньку Лейлу. Також у Браяна є донька Скайлар від попередніх стосунків.

Нагадаємо, нещодавно помер зірка серіалу "Ейфорія" Ангус Клауд. Американського актора не стало у віці 25 років.

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