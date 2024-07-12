Коханка екса Ані Лорак на тлі чуток про вагітність натякнула на їхній розрив і зробила різку заяву

Обраниця колишнього чоловіка скандальної співачки Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налкакіоглу, на тлі чуток про вагітність знову натякнула на їхній розрив.

У своєму фотоблогу Анастасія дала зрозуміти, що в їхніх стосунках не все гаразд. Зокрема, блогерка видалила або ж приховала всі спільні фото з Муратом Налкакіоглу. Саме так вона робила, коли вперше розійшлася з бізнесменом.

Та ще більшу увагу привернув допис в stories Анастасії. Вона опублікувала ролик, де йдеться про те, як розпізнати чоловіка-нарциса, тобто самозакоханого. Допис блогерка доповнила різким висловлюванням про те, що деякі "лише вміють сцяти у вуха". Що цікаво, вона також додала смайлики у вигляді двох піднятих пальців (вказівного та середнього). Саме цей жест постійно використовує Мурат Налкакіоглу.

Допис коханки Мурата Налкакіоглу / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Зазначимо, турецький бізнесмен закрутив роман із блогеркою Анастасією наприкінці минулого року. Однак на початку цього літа у стосунках пари було не все гаразд. Своєю поведінкою Мурат та Анастасія давали зрозуміти, що більше не разом. Згодом закохані все ж таки помирилися. Ба більше, Анастасія навіть натякала, що вагітна. Однак Мурат Налкакіоглу доволі різко на це відреагував.

Ексчоловік Ані Лорак публічно посварився з новою коханою, вона назвала його “надто шльондруватим”

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