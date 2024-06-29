Коханка екса Ані Лорак натякнула на вагітність: Мурат Налкакіоглу різко відреагував

Коханка турецького бізнесмена Мурата Налкакіоглу – блогерка і модель Анастасія – натякнула на вагітність.

Так, у фотоблогу Анастасія після натяку про одруження й хизування обручками запостила ще одне фото, яке вкотре заінтригувало підписників. На зображенні видніються дві смужки на тестах на вагітність, а у підписі йдеться про надійного партнера.

"Найважливіше в житті – знайти правильного відповідального супутника. Проте, на жаль, не кожному це вдається", - написала Анастасія.

Мурат Налкакіоглу з дівчиною Анастасією / Фото: instagram.com/muratnalca

Своєю чергою, Мурат зробив скриншот сторіз коханої й опублікував у себе в фотоблогу з обурливим підписом. Зокрема, турецький бізнесмен був невдоволений таким життям напоказ Анастасії, хоч і назвав себе "найщасливішим чоловіком на світі".

"Я тебе виправляю, приймаю і кажу, що люблю тебе. І, мабуть, це і є стосунки. Коли я побачив це, то сказав, що я найщасливіший чоловік у цьому світі, бо ми хотіли цього з першого дня. У мене одне запитання. Це було п'ять днів тому, навіщо це зараз публікувати й висвітлювати в Instagram. Деяким людям подобається робити шоу, - публічно відреагував Налкакіоглу.

Мурат Налкакіоглу з дівчиною Анастасією / Фото: instagram.com/muratnalca

Зазначимо, у Анастасії та Мурата вже є діти від попередніх шлюбів. Зокрема, блогерка має сина Станіслава, а екс Лорак – доньку Софію. До речі, нещодавно коханка Мурата Налкакіоглу Анастасія зізналася, як ставиться до його 13-річної доньки від Лорак.

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