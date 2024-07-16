Коханка екса Ані Лорак після аборту приголомшила причиною їхнього розриву: "Стало останньою краплею"

Коханка ексчоловіка скандальної співачки Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налкакіоглу розповіла про причини закінчення їхнього роману.

Так, у своєму фотоблогу Анастасія зізналася, що надто ідеалізувала Мурата та дуже довіряла його словам. Втім, коли вона дізналася, що вагітна, її ілюзії вмить зникли та вона побачила людину, яка, на її думку, боїться відповідальності за майбутню дитину.

"Моя проблема в тому, що я надто ідеалізую людей, захищаю своїх людей і завжди сподіваюся на краще. Людина щодня говорила як вона хоче від мене дитину, і коли так сталося, вона, мабуть, злякалася. Я не поважаю чоловіків, які не відповідають за свої слова. Мій психічний стан через те, що відбувається останнім часом, був дуже поганим. Це і стало останньою краплею", - розповіла Анастасія.

Коханка Мурата Налкакіоглу підтвердила їхній розрив / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Тож, після розчарування в коханому Анастасія зробила аборт і публічно заявила про кінець стосунків. Також колишня дівчина Налкакіоглу поділилася, що хоч зараз і відчуває себе пригнічено, проте вірить у силу світлого майбутнього.

"Повірте, це не найкращі мої відчуття, але життя продовжується. Сьогодні все вже у минулому. Навпаки я тепер з новими силами вриваюсь у двері нового життя. Все тільки починається. Дякую всім за підтримку", - додала ексобраниця Мурата.

Нагадаємо, нещодавно Анастасія показувала свого сина від попередніх стосунків і привітала його з важливим святом.

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