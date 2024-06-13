Коханка екса Ані Лорак після їхнього розриву неочікувано публічно звернулася до нього

Коханка ексчоловіка співачки-зрадниці Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налкакіоглу, неочікувано публічно звернулася до нього після їхнього розриву.

Блогерка Анастасія це зробила неспроста. Вчора, 12 червня, Мурат Налкакіоглу святкував день народження. Бізнесменові виповнилося 47 років. Тож, він отримав чимало привітань від рідних, близьких та знайомих.

Анастасія після розриву теж присвятила Мурату допис в Instagram-stories. Вона опублікувала їхнє романтичне фото, де вони обійнявшись позують перед камерою, та написала: "З твоїм днем, рідний". Допис Анастасія доповнила романтичними смайликами у вигляді сердечка та поцілунку.

Мурат Налкакіоглу з колишньою дівчиною / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Мурат Налкакіоглу вже відреагував на привітання від своєї колишньої пасії. Зокрема, бізнесмен зробив репост допису Анастасії та відповів їй смайликом у вигляді червоного сердечка.

Мурат Налкакіоглу з колишньою дівчиною / Фото: instagram.com/muratnalca

Цілком ймовірно, що пара помирилася і спробувала дати одне одному другий шанс. Щоправда, можливо, після розриву колишні закохані залишилися в чудових приятельських стосунках.

Нагадаємо, нещодавно Мурат Налкакіоглу ділився, як переживає розрив з Анастасією. Також бізнесмен розкрив, з ким останнім часом зблизився.

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