Коханка екса Ані Лорак показала свого сина від колишніх стосунків і привітала його з особливим святом

Коханка турецького бізнесмена Мурата Налкакіоглу розповіла про свято у родині.

Сьогодні, 2 липня, син Анастасії від колишніх стосунків Станіслав святкує день народження. Тож, блогерка в Instagram показала помітно підрослого хлопчика й публічно звернулася до нього з вітаннями. Зокрема, обраниця Мурата подякувала синові за те, що мотивує її щоразу ставати кращою й додала, що Станіслав завжди оточує її ніжністю та любов'ю.

"З днем народження, синочку! Я вдячна долі, що ти моя дитина. Ти найкращий хлопчик у світі. Я тебе дуже люблю. Я вдячна за силу, яку ти мені даруєш кожного дня, за твою ніжність. Ти навчаєш мене бути краще. Я щаслива бути твоєю мамою. Шалено тебе люблю", - привітала Анастасія юного іменинника.

Син коханки Мурата Налкакіоглу / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Нагадаємо, нещодавно Мурат Налкакіоглу з Анастасією засвітили обручки й натякнули на одруження. Ба більше, блогерка вже називає бізнесмена своїм чоловіком. Окрім того, днями Мережу сколихнула новина про поповнення у їхній родині. Так, обраниця Налкакіоглу показала позитивний тест на вагітність й заінтригувала шанувальників. Натомість Мурат не дуже зрадів новині в соцмережі й пояснив чому.

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