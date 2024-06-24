Коханка екса Ані Лорак відповіла, чи ладнає з його 13-річною донькою: "Було б лицемірством"

Анастасія відповіла, чи налагодила контакт із дівчинкою.
Коханка турецького бізнесмена Мурата Налкакіоглу чесно відповіла, чи ладнає з його донькою від співачки-зрадниці Ані Лорак.
Так, нині чоловік разом зі своєю новою обраницею перебуває на відпочинку в Туреччині. Разом із ними відпочиває і його 13-річна донька Софія від першого шлюбу. Тож, у користувачів виникло запитання, чи ладнає блогерка Анастасія із дівчинкою.
Кохана Мурата відповіла, що вважає за лицемірством вибудовувати якісь контакти із Софією і грати для неї роль одного з батьків, адже в неї є мама й тато, а вона ж немає до неї жодного стосунку. Тож, Анастасія не намагалася налагодити контакт із 13-річною Софією, адже не бачить в цьому сенсу і їй це не цікаво.
"Було б лицемірством з мого боку грати якісь ролі. 13 років - це не дитина, це підліток, людина певною мірою приймає рішення та вибір. У дівчинки є обидва батьки. Я не маю до неї жодного стосунку. Тому мені контакти жодні не цікаві", - відповіла блогерка.
Нагадаємо, нещодавно коханка Мурата Налкакіоглу натякнула, що вони одружилися. Вона опублікувала фото, на якому показала їхні обручки та лаконічно назвала бізнесмена своїм чоловіком.
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