Коханка екса Ані Лорак зробила аборт і офіційно підтвердила їхній розрив

Обраниця колишнього чоловіка скандальної співачки Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налкакіоглу, зробила аборт.

Про це Анастасія повідомила в Instagram-stories. Виявилося, що блогерка таки дійсно чекала на дитину від турецького бізнесмена. Однак 13 липня вона зробила аборт на 5-6 тижні вагітності. Анастасія навіть опублікувала відповідну довідку з лікарні.

"Я б дуже хотіла бути мамою вдруге і бути щасливою дружиною. Вірю, що це коли-небудь буде. Головне, обирайте правильних, чесних, стабільних чоловіків, які не на словах і клятвах, а на ділі будуть для вас", - написала вже колишня обраниця Налкакіоглу.

Коханка Мурата Налкакіоглу зробила аборт / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Таким чином Анастасія підтвердила, що вони з Муратом офіційно розірвали стосунки, та наразі вона самотня. Також колишня бізнесмена натякнула, що розрив стався саме через Налкакіоглу. Однак у подробиці блогерка вдаватися не стала.

"Сподіваюся, ця тема для вас і мене тепер буде закрита! І прошу вас, не вірте ніколи словам. Спостерігайте, лише вчинки та дії. Не потрапляйте в ілюзії, які вам створюють, і самообман", - додала блогерка.

Зазначимо, Анастасія та Мурат Налкакіоглу почали зустрічатися наприкінці минулого року. Роман пари розвивався стрімко, але вже на початку літа цього року вони розійшлися. Анастасія та Мурат спробували дати стосункам другий шанс, блогерка навіть оголосила про вагітність. Однак, вже в середині липня вони вдруге розійшлися і цього разу, схоже, остаточно.

Ексчоловік Ані Лорак публічно посварився з новою коханою, вона назвала його “надто шльондруватим”

Читайте також: