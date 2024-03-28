Коханка ексчоловіка Ані Лорак публічно з ним посварилася: "Ти надто шльондруватий для мене"

Нова пасія ексчоловіка співачки-зрадниці Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налкакіоглу, Анастасія публічно з ним посварилася.

Днями пара відвідала світський захід у Києві. А вже ввечері того ж дня Настя вийшла у прямий ефір на сторінці в Instagram. Судячи з її емоційного стану, вона була засмучена і не в тверезому стані. Коханка Налкакіоглу, який ще досі перебуває в офіційному шлюбі з другою дружиною Лілією Реус, була обурена, що їхні стосунки занадто публічні:

"Ніхто не має права чіпати мою дитину", - почала говорити Анастасія. На що голос за кадром, дуже схожий на Мурата, обурюється: "Що ти говориш, Настя, навіщо ти займаєшся цією х*рнею?".

Ексчоловік Ані Лорак з новою коханою / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Обраниця Налкакіоглу продовжила: "Якщо тобі пох*й на твоїх дітей, то в мене він один і я в нього одна. Ви, с*ки не маєте права чіпати мою дитину і ви всі йдете нах*й. І ти теж не чіпай ані мене, ані мою дитину. Я сама пояснюю, бо мене, окрім мене ніхто не може захистити. А цей, мій молодий чоловік сказав, що я його принижую, хоча я його захищала за будь яких ситуацій. Але не цінують люди гарного ставлення. Я відверто зараз скажу, що мені нах*й не потрібні твої публічні стосунки, тому що я вважала, що все х*йня до тебе, але ні. Тому що дуже багато публічності в Google, в усій цій дичині. Я не можу бути твоєю, бо ти занадто шльондруватий для мене", - сказала Анастасія у відео, яким сама й поділилася у фотоблогу.

Ексчоловік Ані Лорак публічно посварився з новою коханою, вона назвала його “надто шльондруватим”

Щоправда, за деякий час обраниця Налкакіоглу ролик з Instagram видалила, але відео опинилося у розпорядженні сайту oboz.ua

Судячи з того що на ранок пара не повидаляла з соцмереж фото одне з одним, а також досі підписана одне на одного, можна зробити висновок, що проблеми в раю були тимчасові і вони дійшли згоди та помирилися.

Нагадаємо, на початку березня Мурат Налкакіоглу освідчився своїй коханій Анастасії. Хоча Мурат ще досі не розлучився зі своєю другою дружиною, візажисткою Лілією Реус. З нею бізнесмен зустрічався два роки і одружився на початку червня 2023 року.

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