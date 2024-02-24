Коханка Путіна порозважала росіян українським треком гурту "Бумбокс": реакція фронтмена Хливнюка

Російська державна діячка, голова "Ліги безпечного інтернету" й коханка Володимира Путіна - Катерина Мізуліна - цинічно виконала українську пісню гурту "Бумбокс" в оточенні росіян.

Кремлівська маріонетка приїхала до Тюменського командного училища інженерних військ й вирізнилася своїм ганебним вчинком. Перед російськими курсантами вона виконала пісню "Вахтерам", авторство якої належить українському музикантові Андрієві Хливнюку, який наразі воює у складі ЗСУ.

Катерина Мізуліна цинічно виступила перед курсантами в Тюмені з українською піснею

Пропагандистка під час зустрічі сидить поруч з курсантом і підспівує йому під гітару, а наприкінці безсоромно одягла кофту з прапором країни-агресорки на рукаві. Присутні росіяни з радістю поаплодували кремлівській коханці і послухали її недолугу промову вдячності всім так званим "майбутнім учасникам СВО".

Катерина Мізуліна

Катерина Мізуліна

Цікаво, що на це вже відреагував сам автор хіта "Вахтерам" Андрій Хливнюк. У своєму фотоблогу він опублікував фрагмент цинічного виступу і висміяв його: "Контрпропаганда в дії".

Катерина Мізуліна

Нагадаємо, нещодавно довкола кремлівського блазня Філіпа Кіркорова розгорівся схожий скандал. Так, путініст навідався в Горлівку і заспівав окупантам пісню Ірини Білик. На це українська співачка також одразу відповіла.

Читайте також: