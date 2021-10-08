Кохану-українку Тіматі у крихітному бікіні захейтили в Мережі через відверті фото

Дівчина похизувалася своєю фігурою.

Кохана-українка Тіматі та модель Саша Доні вирішила поділитися з фанами гарячим контентом.

Дівчина показала, як проводить свій відпочинок. Вона опублікувала відверті світлини, на яких позувала в крихітному бікіні. На фото видно її доволі пишний бюст, підтягнутий животик та стрункі засмаглі ніжки.

Саша Доні / instagram.com/sashadony

Однак юзери замість того, щоб засипати Сашу компліментами, почали її хейтити в Мережі. Зокрема, вони негативно відреагували на те, що вона лягає під ніж пластичного хірурга. Окрім цього, фоловери запримітили фотошоп.

Коли дали гроші на тюнінг!

А що з рукою? А з ліктем? Ну звісно, фотошопу немає…

Не на тій темі ти робиш хайп, Олександро!

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