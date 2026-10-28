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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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192
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1 хв

Кохана Даніеля Салема показала фату й заінтригувала весіллям: "Пробний макіяж нареченої"

Співачка показала фату та розповіла про особливий день, однак поки не підтвердила, чи справді готується до весілля з коханим.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Даніель Салем та Lida Lee

Даніель Салем та Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Співачка Lida Lee натякнула на весілля з військовим і ведучим Даніелем Салемом, показавши фату та підготовку до макіяжу нареченої.

Артистка поділилася незвичайними кадрами в Instagram. Цього разу вона завітала до візажисток не заради звичного сценічного образу. На тлі підготовки до б’юті-процедур шанувальники помітили весільний аксесуар. Сама виконавиця теж додала інтриги своїм повідомленням. Вона дала зрозуміти, що на неї чекає особливий день. І навіть розповіла, який саме образ збирається приміряти.

«У мене сьогодні особливий день. Я приїхала до дівчат на збори, ми зараз будемо робити пробний макіяж нареченої», — поділилася Lida Lee.

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Допис Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Допис Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Такі подробиці одразу привернули увагу підписників, адже співачка перебуває у стосунках із Даніелем Салемом. Пара не приховує почуттів одне до одного та регулярно ділиться ніжними моментами. Тож поява фати й згадка про макіяж нареченої змусили прихильників замислитися, чи не готуються закохані до офіційного оформлення стосунків.

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Водночас артистка поки не підтвердила, що справді збирається заміж. Не виключено, що весільний образ пов’язаний із новим творчим проєктом або підготовкою до прем’єри. Тому залишається загадкою, чи йдеться про реальне весілля, чи співачка вирішила заінтригувати аудиторію напередодні важливої події.

Нагадаємо, нещодавно Даніель Салем показав кохану без макіяжу та здивував, як турбується про неї.

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