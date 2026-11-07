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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
726
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2 хв

Кохана екстренера збірної України Реброва показала трьох підрослих синів та звернулася до найменшого

Анна Реброва опублікувала сімейні світлини з нагоди першого дня народження молодшого сина Максима.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Анна Реброва з синами

Анна Реброва з синами / © instagram.com/annarebrova31

Дружина колишнього тренера збірної України з футболу Сергія Реброва, Анна Реброва, зворушливо привітала молодшого сина Максима з першим днем народження та показала сімейні фото.

Хлопчику виповнився один рік. З нагоди свята Анна опублікувала в Instagram серію яскравих світлин із малюком. На деяких кадрах вона позує з іменинником на руках. Також дружина футбольного тренера показала трьох синів разом. У родині підростають ще двоє старших хлопчиків — Микита та Сашко. Особливу увагу Анна приділила тому, наскільки важливим стало народження наймолодшого сина для всієї сім’ї.

«Наш третій, молодший синочок Максик, сьогодні тобі 1 рік! Я дивлюсь на ці фото і в мені підіймається тепла хвиля любові. Ти — наш промінчик, який приніс в нашу родину стільки сенсу та тепла, що неможливо навіть уявити! Ти — той пазл, який довершив нашу картину! Ми тебе дуже-дуже любимо!» — поділилася дружина Реброва.

Анна Реброва з сином / © instagram.com/annarebrova31

Анна Реброва з сином / © instagram.com/annarebrova31

Максим / © instagram.com/annarebrova31

Максим / © instagram.com/annarebrova31

Анна Реброва з сином / © instagram.com/annarebrova31

Анна Реброва з сином / © instagram.com/annarebrova31

Анна Реброва з сином / © instagram.com/annarebrova31

Анна Реброва з сином / © instagram.com/annarebrova31

На опублікованих світлинах можна побачити й усіх трьох хлопчиків разом. Маленький Максим позує в обіймах мами, а на одному з кадрів помітно, що в родині, схоже, вже починають прищеплювати йому любов до футболу.

Сини Ребрових / © instagram.com/annarebrova31

Сини Ребрових / © instagram.com/annarebrova31

Анна Реброва з сином / © instagram.com/annarebrova31

Анна Реброва з сином / © instagram.com/annarebrova31

Анна Реброва з сином / © instagram.com/annarebrova31

Анна Реброва з сином / © instagram.com/annarebrova31

Анна Реброва з синами / © instagram.com/annarebrova31

Анна Реброва з синами / © instagram.com/annarebrova31

Анна Реброва з сином / © instagram.com/annarebrova31

Анна Реброва з сином / © instagram.com/annarebrova31

Анна Реброва з сином / © instagram.com/annarebrova31

Анна Реброва з сином / © instagram.com/annarebrova31

Сергій та Анна Реброви виховують трьох спільних синів — Микиту, Сашка та Максима. Наймолодший хлопчик з’явився на світ у листопаді 2025 року.

Нагадаємо, нещодавно зірка «Холостяка» Христина Чемоданова вперше стала мамою й показала перші фото сина.

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