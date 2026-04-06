Кохана Ханумака покинула його через скандал з їхніми дітьми: ексдружина зірки Шаманська відреагувала

Аліна Шаманська, Руслан Ханумак і його ексобраниця Катерина

Українська блогерка та ведуча Аліна Шаманська вперше відреагувала на гучне розставання її ексчоловіка, актора і ведучого Руслана Ханумака з дівчиною Катериною.

Про розставання стало відомо ще на початку березня, коли тоді ще обраниця шоумена заявила про складні стосунки та звинуватила його в аб’юзивній поведінці. Зокрема, вона стверджувала, що чоловік змушував її сина та сина Шаманської — Артура — спати разом, а також дорікала йому фінансовими проблемами.

Сама Шаманська зізналася, що дізналася про багато деталей уже після розриву — зі слів сина. Втім, публічно розкривати подробиці вона не стала. За її словами, ситуація не стала для неї несподіванкою, і вона переконана, що подібний фінал був неминучим. Блогерка також висловила співчуття колишній дівчині Ханумака та побажала їй якнайшвидше оговтатися після пережитого.

«Коли вони розійшлися — у мене просто очі на лоб полізли від того, що було за кадром. Бо Артурчик розповів. Не спілкувалася з нею. Бо я вирішила, що кожна жінка має пройти свій шлях. І у момент закоханості, хто б що не говорив, ми цього не бачимо. Любов засліплює. Коли я побачила допис (Катерини — прим. ред.) за годину до свого дня народження, я просто прийняла це. Бо це те, що рано чи пізно сталося б — я так вважаю. Мені шкода кожну, хто стикається з моральним насильством. Я не радію й не зловтішаюсь. Тим паче там замішана моя дитина. Я щиро бажаю їй пережити це і рухатися далі», — зізналася Шаманська в коментарі «Люкс ФМ».

Ведуча не приховує, що після почутого тривалий час відчувала сильні емоції та навіть злість, однак вирішила не виносити це у публічний простір. Натомість зосередилася на підтримці сина. Аліна говорить, що по допомогу зверталася навіть до психологів.

«Я багато про що думала й хотіла написати, що відбувалося за лаштунками. Бо у світі немає нічого дорожче за мого сина — це моє щастя, моя віра. І коли йому хтось робить боляче — я автоматично цю людину ненавиджу. Але в першу чергу я намагалася лікувати свого сина любов’ю. Я нічого не знала, але інколи додому приходив не мій Артурчик», — поділилася блогерка.

Та все ж пережитий стрес не минув безслідно. Шаманська відверто заявляє, що саме через це вона мала проблеми зі здоров’ям і ментальним станом. Та все ж опанувала себе й готова далі жити без образ і з прийняттям.

«На жаль, це вплинуло на мій стан: чому я набрала вагу, нікуди не виходила… І, на жаль, я маю прийняти, що це мені на все життя. Буде одна чи десята дівчина, але тато у Артура один. Що з цим робити, крім як лікувати сина своєю любов’ю, хр*н знає», — додала зірка.

