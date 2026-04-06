ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
608
Час на прочитання
3 хв

Кохана Ханумака покинула його через скандал з їхніми дітьми: ексдружина зірки Шаманська відреагувала

У публічний конфлікт між колишніми було втягнуто сина Аліни від зірки.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Аліна Шаманська, Руслан Ханумак і його ексобраниця Катерина

Українська блогерка та ведуча Аліна Шаманська вперше відреагувала на гучне розставання її ексчоловіка, актора і ведучого Руслана Ханумака з дівчиною Катериною.

Про розставання стало відомо ще на початку березня, коли тоді ще обраниця шоумена заявила про складні стосунки та звинуватила його в аб’юзивній поведінці. Зокрема, вона стверджувала, що чоловік змушував її сина та сина Шаманської — Артура — спати разом, а також дорікала йому фінансовими проблемами.

Сама Шаманська зізналася, що дізналася про багато деталей уже після розриву — зі слів сина. Втім, публічно розкривати подробиці вона не стала. За її словами, ситуація не стала для неї несподіванкою, і вона переконана, що подібний фінал був неминучим. Блогерка також висловила співчуття колишній дівчині Ханумака та побажала їй якнайшвидше оговтатися після пережитого.

«Коли вони розійшлися — у мене просто очі на лоб полізли від того, що було за кадром. Бо Артурчик розповів. Не спілкувалася з нею. Бо я вирішила, що кожна жінка має пройти свій шлях. І у момент закоханості, хто б що не говорив, ми цього не бачимо. Любов засліплює. Коли я побачила допис (Катерини — прим. ред.) за годину до свого дня народження, я просто прийняла це. Бо це те, що рано чи пізно сталося б — я так вважаю. Мені шкода кожну, хто стикається з моральним насильством. Я не радію й не зловтішаюсь. Тим паче там замішана моя дитина. Я щиро бажаю їй пережити це і рухатися далі», — зізналася Шаманська в коментарі «Люкс ФМ».

Руслан Ханумак і його ексобраниця Катерина / © instagram.com/hanumak

Ведуча не приховує, що після почутого тривалий час відчувала сильні емоції та навіть злість, однак вирішила не виносити це у публічний простір. Натомість зосередилася на підтримці сина. Аліна говорить, що по допомогу зверталася навіть до психологів.

«Я багато про що думала й хотіла написати, що відбувалося за лаштунками. Бо у світі немає нічого дорожче за мого сина — це моє щастя, моя віра. І коли йому хтось робить боляче — я автоматично цю людину ненавиджу. Але в першу чергу я намагалася лікувати свого сина любов’ю. Я нічого не знала, але інколи додому приходив не мій Артурчик», — поділилася блогерка.

Аліна Шаманська з сином, Руслан Ханумак

Та все ж пережитий стрес не минув безслідно. Шаманська відверто заявляє, що саме через це вона мала проблеми зі здоров’ям і ментальним станом. Та все ж опанувала себе й готова далі жити без образ і з прийняттям.

«На жаль, це вплинуло на мій стан: чому я набрала вагу, нікуди не виходила… І, на жаль, я маю прийняти, що це мені на все життя. Буде одна чи десята дівчина, але тато у Артура один. Що з цим робити, крім як лікувати сина своєю любов’ю, хр*н знає», — додала зірка.

Нагадаємо, нещодавно співак Тарас Тополя після розлучення розкрив подробиці договору з Оленою й як вони виховують трьох дітей.

Дата публікації
Кількість переглядів
608
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie