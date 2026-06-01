Кохана Кіану Рівза розкрила головний секрет їхніх міцних стосунків

Александра Грант та Кіану Рівз / © Associated Press

Кохана голлівудського актора Кіану Рівза — американська художниця Александра Грант — розкрила головний секрет їхніх міцних стосунків.

Парочка разом від 2019 року. Що актор, що його кохана — творчі люди. Проте це не заважає їм будувати щасливе спільне життя. Кохана Кіану Рівза зізнається, що їхні стосунки зміцнює низка факторів, пише People. Закохані можуть обговорювати різні теми, але водночас вони розуміють потреби одне одного в тиші, тож спокійно дають провести час наодинці з собою.

«Я б сказала, що між нами є готовність слухати одне одного безмежно. Ми знаємо, що можемо обговорювати будь-яку проблему, виклик чи творчу ідею стільки, скільки буде потрібно. Але водночас ми поважаємо потребу кожного зануритися у власний процес, який іноді потребує тиші або співпраці з кимось іншим», — ділиться художниця.

Водночас у стосунках пари панує взаємна повага. Вони з розумінням ставляться до потреб одне одного, зокрема і робочих. Окрім того, Александру Грант та Кіану Рівза поєднує спільне захоплення роботою та новими проєктами.

«Я б сказала, що ключ до цього — взаємна повага, а ще усвідомлення того, що це гра, правда? Це творча гра, у яку ми маємо можливість грати. І останнє, що, на мою думку, нас об’єднує — це ставлення до проєктів. Кожен проєкт має власну автономність, власну команду, свої правила, а також початок, середину і кінець. Ми обоє — люди, які живуть проєктами. І знаєте, я жила з Джоном Віком, я жила з Нео», — говорить художниця.

Коли Кіану Рівз репетирує якусь роль, то Александра Грант це чудово розуміє та не заважає процесу. Те саме стосується й актора. Коли його кохана зайнята живописом, то повністю заглиблюється в це.

«Коли він перебуває в образі персонажа, я, наприклад, дуже поважаю це і розумію, що це середина або завершення певного проєкту, так? І думаю, те саме стосується живопису. Коли я працюю як художниця, я повністю занурена в цей процес. Це не гра персонажа, але це теж певною мірою виступ», — зазначила художниця.

