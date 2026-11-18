Позитив з дружиною та донькою / © instagram.com/juli_sakhnevych

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Танцівниця Юлія Сахневич, кохана співака Позитива, розповіла про сімейні плани та зізналася, чи замислюються вони з обранцем про поповнення в родині.

Пара не відкидає можливості народження ще однієї дитини, однак поки не поспішає з цим рішенням. У «Наодинці з гламуром» Юлія пригадала, як нещодавно побачила малюків під кабінетом лікаря. Ця зустріч нагадала їй, наскільки швидко виросла їхня донька. Танцівниця зізналася, що хотіла б знову пережити період, коли дитина була зовсім маленькою. Водночас нині в них із Позитивом насичений робочий графік. Тож поки поява ще однієї дитини залишається мрією на майбутнє.

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«У майбутньому задумуємося про це. І навіть був момент, коли ми поїхали до лікаря, під кабінетом знаходишся, бачиш цих малесеньких крихіток і такий: „Ой, як так швидко цей час минув. Вона ж була така манюлька“. Хотілося б знову так, щоб вона на ручках була. Тобто є ці класні відчуття, які дуже швидкоплинні, і хотілося б їх повернути. Але зараз такий час насичений у роботі, що поки що це мрія на майбутнє, мрія на кращі, тихі часи», — поділилася Юлія Анні Севастьяновій.

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© Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Також Сахневич пояснила, чому вони з Позитивом досі не охрестили доньку. За словами танцівниці, через постійну зайнятість пара поки не змогла організувати хрещення, однак відкладати це назавжди не збирається.

«Ні, ще не хрестили, бо, на жаль, через насичений робочий графік у нас не було часу це зробити. Але це ще все попереду», — зазначила вона.

© Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Чому МОЗГОВА не запросила РОТАРУ і ПОЛЯКОВУ, і як ВІТЕР поставив на місце КАМАЛІЮ. ЗАЛАШТУНКИ ШОУ

Нагадаємо, нещодавно Позитив замилував рідкісними фото з підрослою донькою, якій скоро два роки.

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