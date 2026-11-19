Позитив і Юлія Сахневич / © YULA company

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Кохана співака Позитива, танцівниця Юлія Сахневич, розповіла, як відновлює фігуру після народження доньки та скільки ще хоче скинути кілограмів.

Артистка зізнається, що поки не повністю повернулася до форми, яка була до вагітності. Водночас вона вже активно працює над цим. Юлія не приховує, що процес відновлення ускладнюють стреси та нестача повноцінного сну. На її думку, за більш сприятливих умов підготуватися до повернення у форму було б значно легше. Нині ж танцівниця намагається знаходити баланс між материнством і турботою про себе.

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«Ну майже. Я думаю, що якби не було цих усіх стресів і був би гарний сон, можна було б більше підготуватися», — поділилася Сахневич в коментарі “Ранку у великому місті”.

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Юлія Сахневич / © instagram.com/juli_sakhnevych

Основним секретом підтримання фізичної форми Юлія називає не суворі дієти, а регулярну фізичну активність. Танцівниця надає перевагу кардіонавантаженням, роботі з м'язами та хореографії. Саме тренування, за її словами, допомагають не лише підтримувати тіло в тонусі, а й почуватися енергійнішою.

«Я своєму тілу не даю відпочити. Для мене найкраще — це фізичне навантаження: мати багато кардіо, роботи з м'язами, роботи з хореографією. І це найкраще, що скоріше збирає все в тонус, збирає тіло. Це більше дає енергії, ніж там себе стримувати якимись виснажливими дієтами», — пояснила артистка.

Юлія Сахневич / © instagram.com/juli_sakhnevych

Водночас після появи дитини дотримуватися чіткого режиму харчування їй непросто. Юлія зауважує, що з маленькою дитиною не завжди вдається вчасно поїсти чи приділити достатньо уваги власному розпорядку дня. Попри це, вона продовжує робити ставку на спорт і тренування.

«А ми розуміємо, що коли ти жінка доросла, то тут вже на чарочку не посидиш і треба, навпаки, мати правильний режим. На жаль, з маленькою дитиною ти сильно режим не втримаєш: ти, як завжди, десь за малечею доїла і побігла собі далі. Але саме спорт, саме тренування найбільше допомагають тримати тонус», — зазначила Сахневич.

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Юлія Сахневич / © instagram.com/juli_sakhnevych

Також танцівниця відверто розповіла про свою нинішню ціль. За словами Юлії, вона хотіла б позбутися ще шести-семи кілограмів, адже прагне стати стрункішою.

«Хотіла би скинути кілограмів 6–7. Хочеться бути сухою і прям стрункою-стрункою», — зізналася вона.

Нагадаємо, нещодавно Юлія Сахневич розкрила плани на другу дитину й пояснила, чому не хрестили 2-річну доньку.

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