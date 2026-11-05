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Кохана Тараса Цимбалюка поголила його налисо: актор похизувався новою зачіскою
Схоже, артистові не потрібні послуги перукаря, оскільки в нього є його власний.
Кохана українського актора Тараса Цимбалюка — артистка Олена Світлицька — поголила його налисо.
Так, знаменитість вже тривалий час віддає перевагу короткій зачісці. Тарас Цимбалюк голить волосся та не відрощує його. Однак, схоже, після початку стосунків з Оленою Світлицькою артистові більше не потрібен перукар, оскільки у нього є його власний.
Актор в Instagram-stories показав, як кохана машинкою голить йому волосся. Як жартує Тарас Цимбалюк, Олена Світлицька його преміумбарбер. Знаменитість вже також встиг похизуватися новою зачіскою.
А взагалі, актор разом із коханою по-особливому проводить час. Парочка вирішила відпочити від насичених робочих буднів, тож орендувала будиночок, де є чан, та влаштувала вечірню романтику.
Зазначимо, Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька вперше оголосили про свої стосунки влітку цього року. Щоправда, акторів вже давно підозрювали в романі. Ще навесні 2025 року джерела ТСН.ua заскочили парочку разом, коли ті прогулювались вулицями Львова та тримались за руки. Також на початку цього року вони в компанії одне одного відпочивали в Карпатах.
Нагадаємо, нещодавно Олена Світлицька святкувала день народження. Тим часом Тарас Цимбалюк здивував кохану подарунком за 15 тисяч гривень.