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Кохана Цимбалюка різко відповіла на критику її виступу на "Голосі": "Пишуть, скільки заплатила"
Олена Світлицька після виступу на «Голосі країни-14» стикнулась із критикою. Артистка висловилась про свою участь в шоу.
Кохана українського актора Тараса Цимбалюка — артистка Олена Світлицька — відреагувала на критику її виступу на вокальному проєкті "Голос країни-14".
Знаменитість стала учасницею шоу. Вона вийшла на сцену у першому випуску та виконала хіт співачки Гайтани — «Самотня босса». Врешті, Олені Світлицькій своїм співом вдалося переконати тренерку Наталію Могилевську розвернути крісло.
Проте далеко не всі в Мережі оцінили виступ виконавиці. Артистку почали критикувати, мовляв, у неї занадто слабкий вокал, і дивувались, як вона пройшла далі. Тож, Олена Світлицька прокоментувала ці закиди. Артистка зізналась, що багато разів чула відмови. Однак вона продовжувала вірити в себе. І зараз, коли Наталія Могилевська взяла її до своєї команди, артистка відчуває вдячність та тішиться тому, що наполеглива праця дала результати.
«Читаю все те, що пишуть зараз про мій виступ на „Голосі“, і найбільше дивуюсь одній думці: „кумівство, тягнуть своїх, скільки ти заплатила…“. Знаєте, я саме та дівчина, яка проходила сотні кастингів за свій творчий шлях і сотні разів обирали не мене. Чи було мені боляче? Так. Чи втрачала я віру в себе? Ні. Мені б хотілось сказати тій Оленці, яка їхала в трамваї після чергової відмови на пробах, заливаючись сльозами: „Оленко! Ще прийде твій час і сама Наталя Могилевська повернеться до тебе на сцені "Голосу країни". Головне не зупиняйся!“», — прокоментувала артистка.
Олена Світлицька також додала, що чудово розуміє, що не є професійною вокалісткою. До деякої критики артистка прислуховується та бере до уваги, аби удосконалюватися. Разом із тим знаменитість додала, що взагалі не шкодує про участь у «Голосі країни-14», адже для неї це честь. Олена Світлицька також вважає, що потрапила до команди Наталії Могилевської не через удачу чи ще щось там, а завдяки своїй наполегливі праці.
«Звісно, я непрофесійна вокалістка і це прекрасно знаю. Але не спробувати доторкнутися до своєї мрії, прожити життя і шкодувати про це — так тупо! Тому деякі коментарі беру собі і буду працювати над голосом більше, раз в мене є такий шанс. Чи шкодую я про те, що вийшла на сцену „Голосу“? Всі ті емоції, які я прожила, підтримка Тараса, знайомство з Тіною, Наталею, з усією командою шоу, бути частиною такого проєкту — честь для мене! А бути в команді Наталі Могилевської і переймати її професійний досвід — це не вдача, а результат мого геть не простого шляху», — запевнила артистка.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Олена Світлицька 13 років тому хотіла стати солісткою гурту «ВІА Гра». Пропонуємо подивитися, як це було.