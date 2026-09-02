Кохана Цимбалюка жорстко рознесла учасниць "Холостяка" з його сезону: "Прийшли за славою Тараса"

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька

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Кохана Тараса Цимбалюка — Олена Світлицька — жорстко рознесла учасниць «Холостяка», які змагались за серце актора.

Артист був героєм 14 сезону романтичного шоу. Переможницею проєкту була Надін Головчук, але ці стосунки одразу зійшли нанівець, оскільки сам актор був у них не зацікавлений. Олена Світлицька на проєкті «Наодинці з Гламуром» говорить, що взагалі на шоу щирості від учасниць не було. За її словами, вони прийшли за медіністю та популярністю.

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Тим часом їхні з Тарасом Цимбалюком стосунки мають зовсім інший характер. Зокрема, пару пов’язує романтична історія та палкі почуття одне до одного.

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«Мені здається, що от в цьому і різниця між дівчатами з „Холостяка“ і мною. Дівчата з „Холостяка“ прийшли за медійністю і за славою Тараса. У нас трошки інша історія», — пояснила акторка Анні Севастьяновій.

Олена Світлицька та Тарас Цимбалюк

Зазначимо, Тараса Цимбалюка та Олену Світлицьку підозрюють в романі від весни 2025 року. Саме тоді джерела видання ТСН.ua заскочили парочку разом, коли та прогулювалась вулицями Львова і при цьому трималась за руки. Згодом ці чутки про стосунки вщухли, але цьогоріч розгорілись із новою силою. Врешті, наприкінці серпня пара підтвердила, що дійсно в стосунках.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Брежнєва про кіно із Зеленським! Світлицька — про Цимбалюка, Мішина — про особисту драму

До речі, нещодавно Олена Світлицька засвітила обручку на безіменному пальці. Акторка також заговорила про весілля.

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