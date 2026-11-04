ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
247
Час на прочитання
2 хв

Кохана Володимира Дантеса зазнімкувала співака на ліжку й замилувала новим фото

Пара більше не приховує своїх почуттів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Володимир Дантес

Володимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Особисте життя українського співака Володимира Дантеса продовжує привертати увагу шанувальників. Цього разу приводом для обговорень стала нова публікація його ймовірної обраниці — маркетологині Анастасії Неправди.

У фотоблогу дівчина поділилася чорно-білим знімком, на якому артист солодко спить поруч із домашнім улюбленцем у просторій кімнаті з панорамним вікном. До світлини Анастасія, яка спостерігала за милою картиною, додала емоджі серця. Тож, схоже, пара вже з’їхалася і стосунки перейшли на новий етап.

Володимир Дантес з собакою / © instagram.com/anastasia_nepravda

Володимир Дантес з собакою / © instagram.com/anastasia_nepravda

До слова, чутки про роман Дантеса й Неправди почали активно ширитися влітку цього року. Наприкінці червня, у день свого 38-річчя, співак опублікував фото пристрасного поцілунку з дівчиною, обличчя якої не показав. Тоді ж Анастасія привітала чоловіка, якого назвала своїм коханням. Підписники звернули увагу на татуювання на його руці та згодом знайшли на сторінках обох схожі кадри.

Відтоді пара час від часу ділиться спільними моментами, а Дантес залишає під публікаціями Анастасії грайливі коментарі. Відомо, що Неправді 32 роки, вона працює маркетологинею у сфері кіберспорту. Водночас офіційно закохані свої стосунки не підтверджували. Сам співак раніше говорив, що більше не прагне робити особисте життя надбанням публіки.

Нагадаємо, після розлучення зі співачкою Надею Дорофєєвою Володимир Дантес перебував у стосунках із бізнесвумен Дашею Кацуріною. Вони жили разом, артист брав участь у житті її дітей від попереднього шлюбу, а також пара мала спільного домашнього улюбленця. Згодом закохані перестали з'являтися разом, а Кацуріна почала публікувати дописи з натяками на завершення роману.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie