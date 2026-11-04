Кохана Володимира Дантеса зазнімкувала співака на ліжку й замилувала новим фото

Володимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

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Особисте життя українського співака Володимира Дантеса продовжує привертати увагу шанувальників. Цього разу приводом для обговорень стала нова публікація його ймовірної обраниці — маркетологині Анастасії Неправди.

У фотоблогу дівчина поділилася чорно-білим знімком, на якому артист солодко спить поруч із домашнім улюбленцем у просторій кімнаті з панорамним вікном. До світлини Анастасія, яка спостерігала за милою картиною, додала емоджі серця. Тож, схоже, пара вже з’їхалася і стосунки перейшли на новий етап.

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Володимир Дантес з собакою / © instagram.com/anastasia_nepravda

До слова, чутки про роман Дантеса й Неправди почали активно ширитися влітку цього року. Наприкінці червня, у день свого 38-річчя, співак опублікував фото пристрасного поцілунку з дівчиною, обличчя якої не показав. Тоді ж Анастасія привітала чоловіка, якого назвала своїм коханням. Підписники звернули увагу на татуювання на його руці та згодом знайшли на сторінках обох схожі кадри.

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Відтоді пара час від часу ділиться спільними моментами, а Дантес залишає під публікаціями Анастасії грайливі коментарі. Відомо, що Неправді 32 роки, вона працює маркетологинею у сфері кіберспорту. Водночас офіційно закохані свої стосунки не підтверджували. Сам співак раніше говорив, що більше не прагне робити особисте життя надбанням публіки.

Нагадаємо, після розлучення зі співачкою Надею Дорофєєвою Володимир Дантес перебував у стосунках із бізнесвумен Дашею Кацуріною. Вони жили разом, артист брав участь у житті її дітей від попереднього шлюбу, а також пара мала спільного домашнього улюбленця. Згодом закохані перестали з'являтися разом, а Кацуріна почала публікувати дописи з натяками на завершення роману.

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