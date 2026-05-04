Кохана YAKTAKа замилувала сюрпризом для артиста на 21-річчя та засвітила їхній палкий поцілунок

YAKTAK з дівчиною

Український співак YAKTAK, особисте життя якого рідко потрапляє в публічний простір, відсвяткував 21-річчя — і цього разу його кохана Аліса Кліщук засвітила ніжні поцілунки та приватні моменти пари.

Обраниця артиста, справжнє ім’я якого Ярослав Карпук, нечасто з’являється у його соцмережах. Пара свідомо тримає стосунки осторонь публічності. Втім, на честь особливої дати дівчина зробила виняток. Вона поділилася серією кадрів, які раніше залишалися тільки для близького кола. На фото — затишна атмосфера, святковий декор і щирі емоції. Сам YAKTAK виглядає розслабленим і щасливим поруч із коханою.

На оприлюднених знімках закохані не стримують почуттів — вони ніжно цілуються на фоні кульок і подарунків, запакованих у яскравий папір. Кімната прикрашена у контрастних чорних і білих тонах, що додає атмосфері стилю. Видно, що підготовка до сюрпризу була продумана до деталей.

Втім, не обійшлося без пригод: готуючи святкову кімнату, Аліса стала на стілець, аби прикріпити декор, але втратила рівновагу і впала. Цей момент вона теж показала — без драматизації та з самоіронією, чим лише підсилила симпатію підписників.

«Один, два, двадцять два», — жартома підписала фото дівчина у форматі мемного стоп-кадру після кумедного інциденту.

Аліса Кліщук

Стосунки пари мають давню історію — вони знайомі ще зі шкільних років і виросли в одному невеликому місті на Волині. Зараз їхній зв’язок виглядає міцним і щирим.

