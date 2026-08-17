Кохання з Кличком, зрив весілля й підтримка України: історія Гайден Панеттьєрі і її екснареченого

Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі, їхня донька

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17 серпня стало відомо про раптову смерть американської акторки Гайден Панеттьєрі. Зірці «Героїв» та «Нешвілла» було 36 років. Причина смерті наразі не повідомляється.

Панеттьєрі свого часу стала особливо відомою українцям завдяки роману з Володимиром Кличком. Їхні стосунки тривали роками, але врешті пара розійшлася. Разом із тим вони залишилися батьками доньки Каї-Євдокії, якій зараз 11 років.

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Після трагічних подій у житті родини редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися все про особисте життя Володимира Кличка та Гайден Панеттьєрі, які кризи вони проходили, якою проблемою обернулося їхнє батьківство й чому вони зірвали весілля.

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Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі / © Getty Images

Скромна вечірка та дотепний жарт: як Кличко та Гайден Панеттьєрі закрутили роман

Володимир і Гайден познайомилися наприкінці 2009 року на вечірці, куди їх запросили спільні друзі. Між ними швидко спалахнули почуття, які почалися з банальних жартів про велику різницю у зрості. Вже 2010-го пару почали регулярно помічати разом.

Публіка одразу звернула увагу на незвичайну пару. Панеттьєрі була на 13 років молодшою за Кличка. Та попри це закохані мали щасливий вигляд й не приховували своїх почуттів: проводили час на концертах, їздили на відпочинки й позували на престижних світських заходах.

Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

Від розставання до заручин і знайомства з батьками: які серйозні кризи переживала родина

Будувати стосунки їм було непросто. Володимир постійно перебував у Європі через тренування та боксерські поєдинки, тоді як Гайден працювала у США. Через різні графіки закоханим доводилося жити фактично на дві країни.

2011 року вони оголосили про розставання, адже дійсно не витримали відстані. Хоча уважні папараці у той період також звернули увагу на регулярну появу Гайден у колі зіркових футболістів. Тож авжеж не обійшлося без чуток про буцімто втрату інтересу до Кличка через інших спортсменів.

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Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

Подейкували, що сам Володимир також не був обділений увагою з боку інших жінок у той період. Йому приписували романи то з відомою ведучою, то з акторкою, але він однаково нічого не коментував.

Проте все ж почуття колишніх таки не зотліли. Вони вирішили всі труднощі полишити у минулому й дати коханню ще один шанс. Так, через два роки Кличко та Панеттьєрі знову були разом. Восени 2013-го пара повідомила про заручини — на пальці акторки виднілося розкішне кільце з діамантом за 500 тис. доларів.

Гайден навіть приїжджала до Києва, де познайомилася з мамою Володимира та відвідала Євромайдан. Тоді здавалося, що справа неодмінно йде до весілля.

Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

Чому довгоочікуване весілля Кличка та Гайден не відбулося

Закохані планували одружитися 2014 року, але замість підготовки до церемонії почали готуватися до появи первістка. Переніс весілля сам боксер. А 9 грудня у пари народилася донька Кая-Євдокія у США.

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Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі з донькою / © Вконтакте

Після народження дитини Кличко та Панеттьєрі дедалі рідше з’являлися разом. Акторка намагалася не виносити сімейні проблеми на публіку, однак згодом стало зрозуміло, що їхні стосунки переживають непростий період.

У своїх мемуарах Гайден розповідала, що спочатку їхній союз був дуже міцним, але з часом між ними відчутно збільшилася дистанція через світогляди. А чергове перенесення весілля стало для неї особливо болючим. Зрештою акторка вирішила завершити стосунки. 2018 року їхній розрив підтвердили офіційно.

Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі з донькою

Депресія й залежності: чому Кличко забрав доньку у Панеттьєрі

Після народження Каї Панеттьєрі зіткнулася з післяпологовою депресією. На цьому тлі загострилися проблеми з алкоголем, а згодом з’явилася й залежність від наркотичних речовин. Акторка не приховувала, що їй довелося двічі проходити реабілітацію.

Гайден Панеттьєрі з донькою / © twitter.com/haydenpanettier

У найважчий період Гайден зрозуміла, що не може самостійно забезпечити доньці стабільне життя. Повну опіку над Каєю отримав Володимир Кличко. Для Панеттьєрі це стало надзвичайно болісним рішенням, однак згодом вона називала колишнього нареченого «неймовірним батьком».

Як склалися стосунки Кличка та Гайден після розриву — чи підтримувала акторка Україну під час війни

Після розриву Кличко займався вихованням Каї. Дівчинка тривалий час жила в Києві разом із бабусею, матір’ю Володимира. Після початку повномасштабної війни боксер повернувся до України та став проводити з донькою ще більше часу.

Гайден, своєю чергою, підтримувала зв’язок із дитиною у різний спосіб та пишалася її успіхами. Вона розповідала, що Кая вивчає мови, захоплювалася спортом і пророкувала, що донька не захоче бути творчою, як вона. Боксер не перешкоджав спілкуванню Каї з мамою, якій вона в останні роки життя телефонувала дедалі частіше.

Донька Володимира Кличка та Гайден Панеттьєрі / © twitter.com/haydenpanettier

Відомо також про позицію Гайден Панеттьєрі щодо повномасштабного вторгнення РФ до України. Так, ще від 2022 року акторка чітко стала на бік українців, називаючи Путіна «автократом» і засуджуючи дії окупантів.

Сам Кличко роками уникав подробиць особистого життя й не коментував життя колишньої. Та хоч його історія кохання завершилася трагічно, відтепер у нього назавжди залишилася та єдина частинка любові — донька Кая-Євдокія.

Донька Володимира Кличка та Гайден Панеттьєрі / © instagram.com/haydenpanettiere

Нагадаємо, нещодавно поліція у США оприлюднила заяву та розкрила обставини смерті акторки Гайден Панеттьєрі — де та як вона померла і з ким востаннє проводила час.

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