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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2175
Час на прочитання
2 хв

Олександр Педан з дружиною показали фото з юності та вразили змінами за 22 роки

Олександр з Інною повторили романтичні кадри з минулого та пожартували про секрет тривалого кохання.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Олександр Педан із дружиною Інною

Олександр Педан із дружиною Інною / © instagram.com/pedanos

Український телеведучий Олександр Педан із дружиною Інною розчулив Мережу романтичним трендом: подружжя відтворило архівні світлини, зроблені ще в юності, та показало, як змінилося за роки спільного життя.

Ідеєю шоумен поділився в Instagram. Разом із коханою він повторив кілька давніх кадрів, відтворивши пози та обійми з оригінальних знімків. Відео дало змогу порівняти, який вигляд пара мала багато років тому і як вона виглядає зараз. Попри плин часу, подружжя зберегло ніжність у стосунках. А сам Педан не оминув нагоди пожартувати про секрет тривалого кохання.

«Кажуть, що кохання живе 3 роки… Брешуть! Повторили з Іннуською наші улюблені спільні фото. Трішки ностальгії вам у стрічку!» — написав ведучий.

Олександр Педан із дружиною Інною / © instagram.com/pedanos

Олександр Педан із дружиною Інною / © instagram.com/pedanos

Олександр Педан із дружиною Інною / © instagram.com/pedanos

Олександр Педан із дружиною Інною / © instagram.com/pedanos

Олександр Педан із дружиною Інною / © instagram.com/pedanos

Олександр Педан із дружиною Інною / © instagram.com/pedanos

На одному з відтворених кадрів Олександр та Інна ніжно обіймаються, загорнувшись у светр. Інші світлини також відсилають до їхніх спільних моментів із минулого. Так пара долучилася до популярного тренду, який пропонує закоханим повертатися до улюблених спогадів і відтворювати їх через роки.

До слова, Олександр Педан та його дружина Інна разом уже 22 роки. За цей час вони створили сім’ю та стали батьками двох дітей: 21-річної доньки Валерії та дев’ятирічного сина Марка.

Нагадаємо, раніше Педан показався у лікарні після перенесеної операції й розкрив причину.

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