Коханий Наталки Денисенко розсекретив свій бізнес та як заробляє на життя
Також обранець артистки висловився про роботу манекенником.
Коханий української акторки Наталки Денисенко розсекретив свій бізнес та зізнався, як заробляє на життя.
Обранець артистки – Юрій Савранський – став відомий публіці як манекенник. Проте в інтерв'ю Oboz.ua він запевняє, що це все ж таки не основна його робота. Моделінг для Юрія Савранського більше хобі. Йому подобається, що таким чином він може проявлятися творчо. Проте це все ж таки не єдиний вид зайнятості коханого артистки.
"Скажімо так: робота манекенником для мене радше справа для душі. Це щось на кшталт хобі – приємне, творче, таке, що дозволяє проявляти себе й водночас приносить певний дохід. Мені подобається можливість розвивати свою творчу сторону. Але лише цим не обмежуюся", - говорить обранець Наталки Денисенко.
Юрій Савранський говорить, що в нього було безліч різних бізнес-проєктів. Також він має власні накопичення. Наразі обранець артистки працює над новим бізнес-проєктом, проте в подробиці вдаватися поки що не хоче.
"У різний час у мене було кілька бізнес-проєктів, є накопичення. Зараз працюю над новою бізнес-ідеєю: готуємо проєкт, який плануємо реалізувати найближчим часом. Поки що не хочу розкривати всіх деталей", - зазначив обранець артистки.
Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко приголомшила появою в кардинально новому образі. Артистка відмовилась від білих кольорів, з якими асоціюється.