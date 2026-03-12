Коханий Наталки Денисенко розсекретив свій бізнес та як заробляє на життя

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/natalka_denisenko

Коханий української акторки Наталки Денисенко розсекретив свій бізнес та зізнався, як заробляє на життя.

Обранець артистки – Юрій Савранський – став відомий публіці як манекенник. Проте в інтерв'ю Oboz.ua він запевняє, що це все ж таки не основна його робота. Моделінг для Юрія Савранського більше хобі. Йому подобається, що таким чином він може проявлятися творчо. Проте це все ж таки не єдиний вид зайнятості коханого артистки.

"Скажімо так: робота манекенником для мене радше справа для душі. Це щось на кшталт хобі – приємне, творче, таке, що дозволяє проявляти себе й водночас приносить певний дохід. Мені подобається можливість розвивати свою творчу сторону. Але лише цим не обмежуюся", - говорить обранець Наталки Денисенко.

Юрій Савранський та Наталка Денисенко / © instagram.com/savransky_yuriy

Юрій Савранський говорить, що в нього було безліч різних бізнес-проєктів. Також він має власні накопичення. Наразі обранець артистки працює над новим бізнес-проєктом, проте в подробиці вдаватися поки що не хоче.

"У різний час у мене було кілька бізнес-проєктів, є накопичення. Зараз працюю над новою бізнес-ідеєю: готуємо проєкт, який плануємо реалізувати найближчим часом. Поки що не хочу розкривати всіх деталей", - зазначив обранець артистки.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко приголомшила появою в кардинально новому образі. Артистка відмовилась від білих кольорів, з якими асоціюється.